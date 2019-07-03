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Başkan Yüce: “Sporda sürdürülebilirlik altyapıdan geçer”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Büyükşehir Basketbol altyapı sporcularının aileleriyle bir araya geldi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:48
Başkan Yüce: “Sporda sürdürülebilirlik altyapıdan geçer”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Büyükşehir Basketbol altyapı sporcularının aileleriyle bir araya geldi.


Meclis Toplantı Salonu’nda sporcu ailelerinin talep ve isteklerini alan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’nın geçmişte ülke sporuna kazandırdığı sayısız sporculara yeni isimler eklemek için altyapılara büyük önem verdiklerini ifade etti. Yüce, spor yapılabilen alanların arttırılması noktasında da gerekli adımları hızla atacaklarını dile getirdi.


Sporun her alana her yaş kategorisine yayılması, Sakarya’nın farklı spor dallarında elde ettiği başarılarla anılması için hazır olduklarını ve spor altyapısına destek sunacaklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Sporla iç içe olmuş, destekler sunmuş biriyim. Sporda sürdürülebilirliğin olması için altyapının güçlü bir şekilde yükselmesi gerekir. Dolayısıyla altyapının başarıyı yakalamak için ne kadar önemli olduğunu yakinen biliyorum. Basketbol altyapımızda yer alan çocuklarımızın en iyi şekilde çalışmalarına imkan sunacağız. İnşallah sporun tüm branşlarında örnek, Avrupa ve dünyada başarılı olan bir şehir hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:48
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