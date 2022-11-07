Başkan Yılmaz’dan şehit ailesine ziyaret
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ile birlikte 2004 yılında şehadete eren Jandarma Komando Onbaşı Timur Atasever’in ailesini ziyaret etti.
HASAN ÖZAN BURSA
Yavuzselim Mahallesi’nde oturan şehit babası Emrullah Atasever ile sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz ve Kaymakam Metin Esen, Şehit Timur Atasever adına oluşturulan ziyaretçi anı defterine düşüncelerini yazdı. Şehit yakınları ve gaziler için ne yapılsa az olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Vatan toprağımız, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Bu bedelin bir karşılığı yok, bu hiçbir şeyle mukayese edilemez. Ödenen bu bedel emsalsizdir” diye konuştu.