  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Başkan Yılmaz’dan şehit ailesine ziyaret
Aktüel

Başkan Yılmaz’dan şehit ailesine ziyaret

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ile birlikte 2004 yılında şehadete eren Jandarma Komando Onbaşı Timur Atasever’in ailesini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 16:12:00 -
Başkan Yılmaz’dan şehit ailesine ziyaret

HASAN ÖZAN  BURSA

Yavuzselim Mahallesi’nde oturan şehit babası Emrullah Atasever ile sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz ve Kaymakam Metin Esen, Şehit Timur Atasever adına oluşturulan ziyaretçi anı defterine düşüncelerini yazdı. Şehit yakınları ve gaziler için ne yapılsa az olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Vatan toprağımız, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Bu bedelin bir karşılığı yok, bu hiçbir şeyle mukayese edilemez. Ödenen bu bedel emsalsizdir” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23