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Başkan Yılmaz’dan 6 Eylül mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:30
Başkan Yılmaz’dan 6 Eylül mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı bağımsızlık yürüyüşünde milli mücadele ateşini yakan Balıkesir’in bir evladı olmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade eden Başkan Yücel Yılmaz mesajında; "Milli Mücadele Dönemi, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz Türk Milleti’nin hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğinin, hiçbir engele izin vermeyeceğinin kanıtlandığı Kurtuluş Savaşı’nın en önemli safhalarından biridir. 15 Mayıs tarihinde İzmir’in işgalini takiben Balıkesir halkı, Okuma Yurdu ve Alaca Mescid toplantılarında bağımsızlık ve mücadele kararı almış,vatan savunmasının bölge savunmasıyla başlayacağının altını çizmiştir. Bu toplantılarda şehrimizden seçilen 41 kişilik heyet ile örgütlü direniş başlamıştır. Böylece Balıkesir, Milli Mücadelede ilk kurşunun atıldığı il olmanın yanında düzenlemiş olduğu 5 kongre ile de Milli Mücadelenin devleşen ili olmuştur. Balıkesir gibi tüm Anadolu halkı kadın, çocuk, yaşlı demeden direnmiş, vatanını, namusunu, bayrağını ve imanını koruma mücadelesine girmiş ve muvaffak olmuştur. Nitekim bu şanlı mücadele Sakarya Meydan Muharebesi ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleriyle taçlanmış Türkiye Cumhuriyeti küllerinden doğmuş, tüm bu mücadelenin kahramanı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı Türk askeri adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Bizler, tarihimizden aldığımız ilham ve cesaret ile Balıkesir’i ve Türkiye’yi daha aydınlık ve müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bağrından çıktığımız Yüce Türk Milletine ve Balıkesirimize en güzel şekilde hizmet etmek için, güveninize layık olmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, şehrimizin kahraman Kuvayi Milliyecileri ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:30
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