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Başkan Yılmaz, personeliyle birlikte bisiklet sürdü

Toroslar Belediyesi’nin Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın, personeli ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte kilometrelerce bisiklet sürmesiyle başladı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:27
Başkan Yılmaz, personeliyle birlikte bisiklet sürdü

Toroslar Belediyesi’nin Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın, personeli ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte kilometrelerce bisiklet sürmesiyle başladı.


Her yıl 16- 22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftasına bu yıl Toroslar Belediyesi de çeşitli etkinliklerle katılıyor. ‘Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Sürme’ temasının işlendiği kampanyaya katılan Toroslar Belediyesi, hafta boyunca düzenleyeceği kutlamaların ilkini bisiklet sürme etkinliği ile başlattı. Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz da belediye personeli ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte Toroslar Belediyesi önünden bisiklet turu atarak, Toroslar İlçe Kaymakamlığına kadar pedal çevirdi.



“Hep birlikte yürüyelim, birlikte koşalım, birlikte bisiklet sürelim”


Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği bisiklet sürme etkinliği öncesinde belediye hizmet binası önünden hemşehrilerine seslenen Başkan Yılmaz, Avrupa Birliği Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığıyla düzenlenen kampanyaya bu yıl Toroslar Belediyesi’nin de dahil olduğunu belirterek, hafta boyunca gerçekleştirecekleri etkinliklere tüm Türkiye’yi ve Mersinlileri davet etti. Yılmaz, “Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamalarımızı, bisiklet sürme etkinliğimiz ile başlattık. 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa’nın değişik kentlerinde bisiklet sürme, yürüyüş, koşu, toplu ulaşım araçlarını kullanma, arabasız gün etkinliği, işe ve eve bisikletle gitme gibi değişik faaliyetlerin yer aldığı kutlamaları bu yıl biz de hafta boyunca düzenleyeceğimiz pek çok renkli aktiviteyle taçlandıracağız. Burada amaçlanan, kent hayatında yaşanan sorunlar, stres, trafik, çevre kirliliği ve hareketsizlik nedeniyle sağlık sorunlarına dikkat çekmek ve kentimizde yapabilecekleri ortaya koymaktır. Biz Avrupa Hareketlilik Haftasının bu hedeflerini benimsiyoruz. Doğru ve medeni olan her şeyi kentimize ve ilçemize getirmekte kararlıyız. Tüm Türkiye’ye ve Mersin’e birlikte yürüyelim, birlikte koşalım ve birlikte bisiklet sürelim diyorum. Hafta boyunca yapılacak etkinliklerimize herkesi davet ediyorum” dedi.


Başkan Yılmaz’ın, belediye personeli, STK temsilcileri ve Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Şeref Ülgen ile birlikte ilçe trafiğine çıkarma yaptığı bisiklet sürme etkinliği, Toroslar Kaymakamlığında son buldu. Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin’in de eşlik ettiği programın ardından Çağdaşkent Anadolu Lisesi’ne geçilerek, Toroslar Belediyesi tarafından okula ‘Metal Bisiklet Park Yeri” hediye edildi.


Okul bahçesine bisikletle girerek öğrencilerle selamlaşan Yılmaz, özellikle gençlerin okullarına bisikletle gelmelerini teşvik etmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini vurgulayarak, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi ‘Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur’. İnşallah sağlıklı ve başarılı nesillerle geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum.Bu etkinliğimizde desteklerini esirgemeyen Kaymakamlığımıza, İlçe Emniyet Müdürlüğümüze, STK temsilcilerimize ve okul yönetimimize teşekkür ederim” diye konuştu.


Toroslar İlçe Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin de Yılmaz’ın girişimiyle hazırlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri ile güzel bir farkındalık oluşturulduğuna dikkat çekerek, “Umarım şehrimiz bisiklete uygun bir kent haline gelir ve artık ulaşımımız bisiklet ve yaya öncelikli olur. Böylelikle daha modern ve hareketli bir toplum oluruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:27
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