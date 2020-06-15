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Aktüel

Başkan Yıldız: “Tedbirlere uymak bir sorumluluktur”

Normalleşme süreciyle birlikte Meşrutiyet Caddesi esnafı ile bir araya gelen Başkan Yıldız, “Virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymak; hem ailemize, hem çevremize hem de ülkemize karşı bir sorumluluktur” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:01:13 -
Başkan Yıldız: “Tedbirlere uymak bir sorumluluktur”

Normalleşme süreciyle birlikte Meşrutiyet Caddesi esnafı ile bir araya gelen Başkan Yıldız, “Virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymak; hem ailemize, hem çevremize hem de ülkemize karşı bir sorumluluktur” dedi.


Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, normalleşme sürecine geçişle birlikte esnaf ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor. Her gün ilçenin farklı bir bölgesini ziyaret eden Başkan Yıldız, son olarak Meşrutiyet Caddesi esnafı ile bir araya geldi. Sosyal mesafe kuralına uyarak bölgede bulunan taksi durakları ile işletmeleri tek tek ziyaret edip ‘hayırlı işler’ dileyen Başkan Yıldız, yeni süreçte atılması gereken adımlarla ilgili talep ve önerileri dinledi.


Tedbirlere uymak bir sorumluluktur


Başkan Yıldız, virüs tehdidine karşı tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirterek, “Gerek devletimiz gerek Sağlık Bakanlığımız çok başarılı bir süreç yürütüyor. Bizlere düşen de virüs salgını tamamen ortadan kalkıncaya kadar alınan tedbirlere harfiyen uymaktır. Her şeyden önce şunu unutmamalıyız ki, alınan tedbirlere uymak; hem ailemize, hem çevremize hem de ülkemize karşı bir sorumluluktur” dedi.

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