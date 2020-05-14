  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Yıldırım, Eczacılar Günü’nü kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırm, 14 Mayıs Eczacılar Günü’nü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:34:38 -
Başkan Yıldırım, Eczacılar Günü’nü kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırm, 14 Mayıs Eczacılar Günü’nü kutladı.


Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Eczacılar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, halkın eczacılık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesini temin etmek ve bu hizmetlerin kesintisiz olarak verilebilmesini sağlamak adına eczacıların üstün bir gayret içerisinde olduklarını söyledi.


Başkan Yıldırım, “Günümüzde eczacılık; hastanın eğitiminde, ilaç danışmanlığında, ilaçların hazırlanmasında ve ilaç etkileşimlerinin önlenmesinde en büyük paya sahip olup, aynı zamanda vatandaşlarımızın en yakın sağlık danışmanlarıdırlar. Eczacılar, birinci derecede sağlık hizmeti sunumu gerçekleştiren kimseler olarak halk sağlığının korunmasında temel bir öneme sahiptir. Sağlık sektörünün önemli bir unsuru olan ilacın, üretimini ve vatandaşlara ulaştırılmasını sağlayan, kendini tüm insanlığın sağlığını düşünmeye adayan, sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan eczacılığı, özveri ve gayret içerisinde sürdürmekte olan tüm eczacılarımızın Eczacılık Günü’nü kutluyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı