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Başkan Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:49
Başkan Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.


30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Başkan Yıldırım, “Cumhuriyetimizin başlangıcının simgesi olan 30 Ağustos Zaferi, Türk Milletinin kendisini esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı istiklal mücadelesini haykırdığı, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyetimizin başlangıcının simgesi olan 30 Ağustos zaferi, Türk Milletinin kendisini esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı istiklal mücadelesini haykırdığı, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyetimizin başlangıcının simgesi olan 30 Ağustos zaferi, Türk Milletinin kendisini esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı istiklal mücadelesini haykırdığı, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Yüce Türk Milletinin bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiği bu anlamlı günü, milli birlik ve beraberlik içinde bir kez daha onurla, gururla ve büyük bir coşkuyla kutlamanın heyecanı içerisindeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında, 26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da ulaşılan zaferle tamamlanmış, Türk milleti top yekun girdiği bu mücadeleden yine zaferle çıkmayı başarmıştır. Yüce Türk milletinin şanlı tarihinde açtığı altın sayfalardan biri olan 30 Ağustos, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için de askeri bir zaferin ötesinde egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunun en önemli ispatıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, kendisini yok etmeye çalışan işgal güçlerine karşı Yüce Türk Milleti, geleceği için binlerce şehit vermiş, özgürlük ve bağımsızlık meşalesini ise hiç sönmemek üzere yakmıştır. Büyük zaferin 97. yıl dönümünde ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza vesile olan başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı Yüce Türk milletimize kutlu olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:49
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