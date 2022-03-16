Başkan Yazıcı'dan Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacını kesen İBB'ye sert tepki

Başkan Yazıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ağaç kesiliyor diye Gezi’de memleketi ayağa kaldıran, kamuya zarar verenler; Dolmabahçe’de kesilen ağaçlara neden sessiz. Talimat mı gelmedi? “ ifadelerini kullandı.

Sadece İstanbullu vatandaşların değil, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelen turistlerinde en çok ziyaret ettiği bölgelerin başında gelen ve tarihten günümüze birçok tarihi fotoğrafa ev sahipliği yapan Beşiktaş Çırağan Caddesi’nde bulunan 112 çınar ağacı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kesildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Orman Müdürlüğü’nden habersiz olarak kesilen 112 ağaç için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sert bir tepki gösterdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada,”Mesele ağaç değil. Hiçbir zaman da ağaç olmadı. Ağaç kesiliyor diye Gezi’de memleketi ayağa kaldıran, kamuya zarar verenler; Dolmabahçe’de kesilen ağaçlara neden sessiz? Talimat mı gelmedi? Asırlık çınarları keserek İstanbul’un “Ağaçlı yolunu” çıplak bıraktınız.İfadelerini kullandı.