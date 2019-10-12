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Başkan Yardımcısı Oktay: Sınır güvenliğimizi sağlayacağız

Başkan Yardımcısı Oktay, "Sınır güvenliğimizi tehdit eden tüm terör örgütlerinden bölgeyi temizleyeceğiz. Sınır güvenliğimizi sağlayacağız." dedi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 07:35
Başkan Yardımcısı Oktay: Sınır güvenliğimizi sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgeden Mardin'in Nusaybin ilçesine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet ettiği yaralı asker ile vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Nusaybin Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaralı vatandaş ve askerleri ziyaret eden Mardin Valisi Mustafa Yaman ile telefonla görüşen Oktay, Yaman’dan yaralıların durumu ve bölgedeki gelişmelere ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Vali Yaman aracılığıyla, hastanede tedavi gören Piyade Uzman Çavuş Birkan Özdemir ve Nusaybin Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkan Yardımcısı Yahya Şaşmaz ile de telefona görüştü.

Şaşmaz’a "geçmiş olsun" diyen Oktay, "Durumunuzu yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da söylediler; operasyonumuzun amacı belli. Sınır güvenliğimizi tehdit eden tüm terör örgütlerinden bölgeyi temizleyeceğiz. Sınır güvenliğimizi sağlayacağız. Bu durum bizim ne kadar haklı olduğumuzu dünyaya gösteriyor. Bunların hepsini elbirliği ve gönül birliğiyle temizleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaralı asker Birkan Özdemir ile de görüşen Oktay, "Geçmiş olsun Birkanım. Biz sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Tüm arkadaşlara selamlarımız iletiyorum." dedi.

Oktay, yaralı asker ve vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini de iletti.

 

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 07:35
  1. Mardin
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  3. nusaybin
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Anadolu Ajansı

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