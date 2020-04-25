  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses’in Dünya Veteriner Hekimler Günü mesajı

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla tüm veterinerlerin günün kutladığı söyledi.

2020-04-25 12:32:20 -
Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses’in Dünya Veteriner Hekimler Günü mesajı

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla tüm veterinerlerin günün kutladığı söyledi.


Gürses yaptığı açıklamada, "Yüce Allah’ın biz insanlara emaneti olan can dostlarımızın sağlığı için çalışan veteriner hekimlerimizin sağlık çalışanı olarak kabul edilerek, tüm sağlık çalışanlarının haklarından faydalanmaları umudu içindeyiz. Korona virüs Covit-19 salgınıyla mücadelede göstermiş oldukları başarılı çalışmalarınızda bizlere umut olan başta Bilecik Belediyemiz Veteriner Hekimi Nedret Avcı olmak üzere tüm veteriner hekimlerimizin Dünya Veteriner Hekimler Gününü kutlarım" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı