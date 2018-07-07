‘Başkan yaptırmayacağız’ diyen Demirtaş’a Erdoğan’ın mazbatasını gönderdiler

MUSTAFA DURMAZ / İSTANBUL

Sakarya Üniversitesi’nden bir grup öğrenci, 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın mazbatasının fotokopisini Demirtaş’ın tutuklu olduğu Edirne Cezaevi’ne gönderdi.

Mazbatanın yanına bir de not bırakan öğrenciler, şu ifadeleri kullandılar: “Bu mazbataya her baktığınızda umuyorum ki bu ülkenin sevdalısı halka ve hakka karşı olamayacağınızı çok daha iyi anlayabilirsiniz. Şunu belirtmek isteriz ki, Türkiye’de Edirne’den Kars’a, Diyarbakır’dan İzmir’e, bu ülkeye hainlik etmeyen hangi etnik kökene sahip olursa olsun istisnasız herkes biz ve bizlerin kardeşidir. 2023’te aynı mektubu aynı adrese göndermek dileğiyle.”