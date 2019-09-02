Başkan Yanmaz Aguapark için çalışma başlattı

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, ilçede yaşanan sel felaketi sonrası zarar gören, Belediye Garajı ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı’nda incelemelerde bulundu.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş ve Belediye Meclis Üyesi Şenol Yazgan 18 Temmuz’da yaşanan sel felaketi sonrası, selden zarar gören Belediye garajı ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkın inceledi.Sel felaketinde zarar gören garajın iyileştirilmesi konusunda talimatlar veren Başkan Yanmaz, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkında ise bir takım düzenlemeler yapılması konusunda kararlar aldı.

Başkan Yanmaz, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkına çocuklar için Aqua park ve Lunapark yapılması için çalışmaların başlanacağını belirtti. Akçakoca’da sel felaketinin tüm izlerini silmek için çalıştıklarının altını çizen Yanmaz, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, toplumun ihtiyaç duyduğu sosyal projeleri de hayata geçireceklerini kaydetti.