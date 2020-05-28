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Aktüel

Başkan Yaman’dan uyarı

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, yarın cuma namazına gidecek vatandaşları uyararak, "Namaza gelecek vatandaşlarımızın maske takarak ve kendi seccadelerini getirmelerini önemle rica ediyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 18:23:35 -
Başkan Yaman’dan uyarı

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, yarın cuma namazına gidecek vatandaşları uyararak, "Namaza gelecek vatandaşlarımızın maske takarak ve kendi seccadelerini getirmelerini önemle rica ediyoruz" dedi.


Bilecik’in Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, sosyal medya erinden yaptığı açıklamada, Kıymetli hemşerilerim uzun zamandan beri birlikte kılamadığımız Cuma Namazımızı rabbim nasip ederse 29 Mayıs günü Bayırköy Belediyemiz halı sahasında sokağa çıkma yasağı olmayan kardeşlerimizle birlikte eda edeceğiz. Namaza gelecek vatandaşlarımızın maske takarak ve kendi seccadelerini getirmelerini önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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