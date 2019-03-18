Başkan Vergili’ye vatandaşlardan yoğun ilgi

Seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili,mahalle toplantılarına 5000 Evler Mahallesi ile devam etti.

Seçim çalışmaları kapsamında gittiği her mahallede büyük bir ilgi gören Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili 5000 Evler Mahallesinde coşkulu ve heyecanlı bir kalabalık tarafından meşaleler ve tezahüratlar ile karşılandı.

5000 Evler Mahallesinde gerçekleştirilen mahalle toplantısında bir konuşma yapan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili; “10 yıldan bu tarafa Karabük’te Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Şükürler olsun ki adalet terazisinin en ufak dengesini bozmadan, kimseyi birbirinden ayırmadan elimden geldiğince size hizmet etmeye gayret ettim. Çünkü ben bütün partilerin oyunu almış bir Belediye Başkanıyım. Göreve geldiğim gün belediyenin elektrikler kesildi, İşçi maaşını alamıyordu ve 11 ikramiye alacağı vardı. Şükürler olsun çalışmalarımız neticesinde Karabük’ü Türkiye’nin en zengin belediyesi haline getirdik. Size çok kısa bir şekilde neler yaptığımı anlatayım. Öncelikle Soğuksu Mahallesinde kentsel dönüşüm başladı, Mezbaha ve Hal şehir dışına çıktı. Olmaz denilen battı çıktı yapıldı. Hemen yanındaki dolmuş duraklarını hatırlayın. Ayağı çamura girmeden orada hiç kimse dolmuşa binemezdi. O dolmuş duraklarını yaptık. Yine geldik meydana. Bir gecede 130 tane binayı yıkmasaydık Karabük hiç bir zaman o meydana ulaşamazdı. O binaları bir gecede yıktık ve Türkiye’nin yayalaştırılmış kent meydanını yaptık. 50-60 bin kişilerle orada şehitlerimizi uğurladık. Şimdi yıllardır yapamadıkları meydana ellerinde birer tane boya kalemi almışlar birisi şelale yapıyor, birisi ışıklandırıyor. Yine devam ettik. 7 tane büyük mahallemizin su şebekesi, ana boruları değişti. Karabük’te 6 saati geçen su arızalarına izin vermedik. Daha önce Karabük kesinlikle hafta sonu ve bayramlarda su kullanamıyordu. Şuanda elinizdeki 50 liralık su faturası Bolu’da 100 lira, Safranbolu’da 80 lira. 4 yıl gibi bir süre içerisinde doğalgazı yüzde 98 olarak Karabük’te dağıttırdık. Şuanda bir ev ayda 2 tüp kullanmış olsa 100 lira gibi bir menfaat sağlamış oluyor. Bunları yaparken şehri iki kere asfaltladık, 1 milyon tondan fazla asfalt kullandık. 23 tane Sosyal Yaşam Merkezi, 117 tane park yaptık. Yine bu konuda en şanslı ye 5000 Evler. Bu anlamda park yapımlarımız devam edecek. Hastaneleri yıktılar, Karabük’ü1 tane hastaneye mahkum ettiler. Şuanda Karabük’te tek bir hastane kaldı. O hastaneyi kendilerini defalarca uyarmama rağmen inat edip oraya yaptılar. Şuanda bu hastanesinin büyümesi için İmam Hatip Lisesinin yıkılması lazım. Yine yan tarafındaki Karabükspor’un antrenman sahasının alınması lazım demir çelikten yer alınması lazım ki anca o zaman ilave yatak yapabiliyorlar. Yine 5000 Evler’de ihtisaslaşmış olan o Doğum Hastanesini hiç düşünmeden yıktılar. Şimdi hangi akılla yapıyorlarsa mahallenin ortasına üniversite yapıyorlar. Sanki üniversitenin alanı yokmuş gibi. Sen kalk bu hastaneyi yık. Ve Sağlık Bakanı geliyor Karabük’te Sağlık Ocağı açılışı yapıyor. Takdir sizlerin, ben siyaset yapmadım, ben Karabük’ün ağabeyi, büyüğü, çocukların dedesi olarak hizmet veriyorum” dedi.