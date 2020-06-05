Başkan Vekili Kış, “Kadın Liderler Covıd 19’a Karşı Güçlerini Birleştiriyor” toplantısına katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış, Ulusal Demokratik Enstitüsü Türkiye Ofisi tarafından “Kadın Liderler Covid 19’a Karşı Güçlerini Birleştiriyor” başlığı altında dijital ortamda düzenlenen ve seçilmiş 461 kadın liderin katılımcı olduğu toplantının açılış konuşmasını yaptı. Kış, salgın sürecinde de kadınları yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kış, Ulusal Demokratik Enstitüsü Türkiye Ofisi tarafından “Kadın Liderler Covid-19’a Karşı Güçlerini Birleştiriyor” başlığı altında dijital ortamda düzenlenen toplantıya katıldı. Ana teması kadınların Covid-19 sürecinde karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözüm önerileri olan toplantıda Başkan Vekili Kış, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadına önem verdiklerini, Türkiye’de Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığını ilk kuran belediye olduklarını katılımcılarla paylaşırken, salgın döneminde de kadınları yalnız bırakmadıklarını belirtti.

461 kadın lider katıldı

Yerel yönetimlerde söz sahibi olmaya hak kazanmış, seçilmiş 461 kadın liderin katıldığı, İsviçre’nin başkenti Stockholm’ün Belediye Başkanı Anna Koenig Jerlmyr ve Tunus Şehri Belediye Başkanı Souad Abdelrahhem’ın da katılımcı olarak yer aldığı toplantının açılış konuşmasını Gülcan Kış yaptı.

Kış, yaşanan salgın döneminde tüm dünyada halk sağlığının, sosyal devletin ve sosyal belediyeciliğin öneminin daha ciddi bir şekilde anlaşıldığını ifade ederek, sağlıkta özel sektörü önceleyen ülkelerde sağlık politikalarının çöküşüne dikkat çekti.

“Büyükşehir Belediyesi olarak salgın döneminde aldığımız tedbirler etkili oldu”

Kış, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak salgına karşı devletin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte sorumlulukları yerine getirme gayreti içinde olduklarını belirterek, “Aldığımız tüm önlem ve tedbirlerin kentimizde başarılı olduğunu düşünüyorum; çünkü nüfusa oranladığımız zaman Mersin, en az vakanın görüldüğü kentler arasında ilk sırada yer aldı. Bunda Mersinli hemşehrilerimizin kurallara harfiyen uymaları ve Büyükşehir Belediyesi olarak aldığımız tedbirler etkili olmuştur” dedi.

“Yardım talebinde bulunan kadınların çoğunluğunu ekonomik sıkıntı yaşayanlar oluşturdu”

Kış, tüm Türkiye’de olduğu gibi Mersin’de de salgın döneminde kadınların önemli sorunlar ile yüz yüze kaldığını ve bu sorunlarla baş edebilmek için Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduklarını belirtti. Salgın döneminde kurulan Kriz Merkezi üzerinden kadınlar tarafından gelen taleplerin ekonomik sebeplere dayandığını ifade eden Kış, şunları söyledi:

“Bu süreçte; sosyal yardım talebinde bulunan kadınlar arasında en çok talebi, eşleri Covid-19 süresince işsiz kaldığı için ekonomik sıkıntı yaşayanlar ve boşanma sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşayanlar oluşturdu. Başvuruda bulunan kadınların çoğunluğunu hamile veya çocuk sahibi anneler oluşturdu. Adını El Bebek Gül Bebek verdiğimiz ve içinde 6-12 aylık bebek maması, şampuanı, sabunu, çocuk bezi, ıslak mendil ve bilgilendirici broşürün de olduğu bebek paketimizi annelere ulaştırdık. Projenin başladığı ilk günden bu güne kadar yaklaşık 1 milyon 200 bin paket sütü 13 ilçemizdeki çocuklarımıza, sağlık hijyen paketlerini de vatandaşlarımıza ulaştırdık. Engelli çocuğu bulunan annelerimizi bu süreçte de yalnız bırakmayıp, kurduğumuz wattsapp hattıyla her türlü sorunlarının çözümüne katkı sunduk.”

“Salgın döneminde aile içi şiddet oranları arttı”

Salgın nedeniyle mahkeme ve boşanma davalarının ertelenmesinin aile içi şiddet oranlarında artışa neden olduğuna dair bilginin kamuoyunda bilindiğini belirten Kış, “Bu süreçte, şiddete maruz kalıp evden kaçan-evden atılan kadınlara belediyemizin Kadın Sığınmaevinin kapılarını açtık. Kadın Danışma Merkezi ve Terapi Merkezinde, psikologlarımız online olarak terapi hizmeti vermeyi sürdürdü, hala sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Güzel günleri hep birlikte karşılayacağız”

Salgın dönemi boyunca verdikleri hizmetlerle başta sağlık çalışanları, dar gelirliler, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan tüm vatandaşların yanlarında olduklarını vurgulayan Kış, “Bu süreçte, özellikle aile ve çevrelerinden yardım alamayan, eşi vefat ettiği için yalnız yaşamak zorunda kalan, evde bakım hizmeti alan yaş almış büyüklerimize başta ilaç, gıda, içecek gibi hizmetleri daha da artırarak sürdürdük. Yaş sınırına da bakmadan belediye olarak 152 bin 768 aileye gıda paketini, 420 bin 343 paket sıcak yemeği, vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırdık. Zor günleri henüz atlattık diyemeyiz ama güzel günleri hep birlikte karşılayacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.