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Başkan Varhan: "Yenilenmiş Alaçatıspor ile hedefimizi yüksek tuttuk"

Alaçatıspor Kulübü Başkanı Soner Varhan, yeni yönetimle, yeni teknik kadroyla ve yeni transferlerle Alaçatıspor’un güçlendiğini belirterek, yeni sezonda hedefi yüksek tuttuklarını belirtti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:11
Başkan Varhan: "Yenilenmiş Alaçatıspor ile hedefimizi yüksek tuttuk"

Alaçatıspor Kulübü Başkanı Soner Varhan, yeni yönetimle, yeni teknik kadroyla ve yeni transferlerle Alaçatıspor’un güçlendiğini belirterek, yeni sezonda hedefi yüksek tuttuklarını belirtti.


Alaçatıspor Kulübü yönetimine olağanüstü kongre ile geldiklerini belirten Alaçatıspor Kulübü Başkanı Soner Varhan, liglerin başlamasına 40 gün kala yönetimi devir aldıklarını söyledi.


Varhan, yeni sezon için transferler ile takımı oluşturduklarını ifade ederek, "Her gün yeni arkadaşlar takıma dahil olmak için arıyorlar. Transferleri, Teknik Heyetimiz ve Sportif Direktörümüz yapıyor. Ben transferlere müdahil olmuyorum. Sanıyorum yeni sezon başlayıncaya kadar 6-7 transfer daha yapacağız" diye kaydetti.



"Kulüp binamızın tadilatı başladı"


Yönetime geldikten sonra yoğun bir çalışma temposu içine girdiklerini ifade eden Varhan, "Bir taraftan transfer çalışmaları ve antrenmanlar devam ederken, diğer taraftan da sahamızın ve kulüp binamızın tadilatına başladık. Şu anda sahamızın sulama alt yapısını yapıyoruz. Sahanın etrafına parke taş döşenecek. Oldukça kötü durumdaki kulüp binamızın tadilatı da başladı" diye açıkladı.



"Yeniden BAL’a çıkmayı hedefliyoruz"


Alaçatıspor’un 1927 yılında kurulduğunu ve köklü bir kulüp olduğunu vurgulayan Varhan, "Yeni sezonda hedefimizi yüksek tutuyoruz. Şampiyon olarak play-off’lara kalmayı ve tekrar BAL ligine yükselmeyi hedefliyoruz. Bu beklenti taraftarlarımızda da var. Yeni bir yönetim, yeni bir teknik heyet, yeni bir takımla ve taraftarımızın da desteğiyle hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Taraftarımızın da böyle bir yenilenmeyi beklediğini aldığımız mesajlardan görüyoruz. Bizden beklentinin yüksek olduğunun farkındayım" şeklinde konuştu.


Alaçatıspor Kulübü olarak bir yardım kampanyası başlattıklarını da açıklayan Varhan, şöyle konuştu:


"Kampanyamız yoğun ilgi gördü. Alaçatılılar, 20’şer, 50’şer lira yatırarak bize destek olmaya başladılar. Bu da bizi çok sevindiriyor. Aidiyet duygusuyla takımlarına sahip çıkıyorlar. Kadınların tribünlerde yer almalarını çok önemsiyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız."

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:11
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