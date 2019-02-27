Başkan Uysal STK’ları ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı ve BBP Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal seçim çalışmaları kapsamında STK’ları ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal BBP Ereğli İlçe Başkanı Turabi Çelik, BBP Belediye Meclis Üyesi adayları ile birlikte Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi ve Muharip Gaziler Derneği Ereğli Şubesi’ni ziyaret etti. Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hikmet Tezel Başkan Uysal ve ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken başkanlık yolunda başarılar diledi. Başkan Uysal ise ziyarette yaptığı konuşmasında, “Farklı düşüncelere sahip olabilir, farklı siyasi partilere gönül verebilirsiniz. Ancak bu bir yerel seçim. İnancım odur ki, bu düşünceden hareketle Büyük Birlik Partisi’ne bana ve yol arkadaşım olan meclis üyelerime destek olacaksınız” dedi. Başkan Uysal, daha sonra Muharip Gaziler Derneği Ereğli Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Temel Şahin ve gaziler, bu zamana kadar verilen desteklerden dolayı teşekkür ettiler. Başkan Şahin konuşmasında “Başkanım siz bize sahip çıktınız, Ereğli’nin en güzel yerini, bize göre villayı bize verdiniz. Biz Türkiye’nin her yerine gidiyoruz, böylesi bir yer yok diyorlar. Biz ne istesek anında yapıyorsunuz. Bizleri dernek gibi değil aileniz gibi görünüyorsunuz. Bu hassasiyetinizi biliyoruz ve görüyoruz. Çıktığınız bu yolda size ve ekibinize başarılar diliyoruz” dedi. Başkan Uysal’da gazilerin gösterdiği ilgiye ve samimiyete teşekkür ederek, gaziler konusundaki hassasiyetlerin sadece Ereğli’de değil ülke genelinde olması gerektiğini vurguladı. Ereğli’de sadece gazilere değil, şehit ailelerine, maden şehitlerine, Kızılay’a, LÖSEV’e yer tahsis ederek sahip çıktıklarını hatırlatan Başkan Uysal, gazilerin ve şehit ailelerinin dualarının kendilerine yeteceğini ifade etti.