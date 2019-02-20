0553 313 94 23

Başkan Uysal SP adayını kabul etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Saadet Partisi (SP) Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Durak’ı kabulünde Muratpaşa’ya yakışan, seviyeli bir seçim süreci yaşanmasını istediğini söyledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:11
Başkan Uysal SP adayını kabul etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Saadet Partisi (SP) Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Durak’ı kabulünde Muratpaşa’ya yakışan, seviyeli bir seçim süreci yaşanmasını istediğini söyledi.


Saadet Partisi’nin Muratpaşa Belediye Başkan adayı Ahmet Durak, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Durak’a adaylığının hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Uysal, Muratpaşa’da bu yerel seçim sürecinin ilçenin barış, dostluk ve kardeşlik ortamını bozmadan hep birlikte yaşayacaklarını dile getirdi. Muratpaşa’nın mevcut belediye başkanı olarak bu noktada azami dikkat ve özeni kendisinin gösterdiğini belirten Uysal, “Nihayetinde Muratpaşa’ya yakışan, seviyeli bir seçim sürecini, belediye başkan ve belediye meclis üyesi adayları olarak hep birlikte inşa edeceğiz. Muratpaşa’mızın bu güzel toplumsal ikliminin siyasi hesaplarla bozulmasına hiçbir aday arkadaşımızın izin vermeyeceğini de gayet iyi biliyorum” diye konuştu.


Saadet Partisi adayı Durak da ev sahipliği dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malezya'da eğlence yerinde yangın: 6 ölü
    1. Malezya'da eğlence yerinde yangın: 6 ölü
    2. Türkiye Bankalar Birliği: "S&P'nin..
    3. Samet Aybaba: "Bizim gibi takımlar..
    4. Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru
    5. CHP 80 belediye başkanını aday..
    6. Meral Akşener’den ’Burhanettin..
    7. Palancıoğlu, Cumhur İttifakı Meclis..
    8. TBB’den S&P’nin değerlendirmesine..
    9. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının..
    10. Tahmazoğlu, şehit ailelerini ve..
    11. Oyak Renault'nun 6 milyonuncu motor..
    12. Çin'de eski genelkurmay başkanına..
    13. Boluspor, evinde kazanmak istiyor
    14. Kartal’da çöken binanın yanındaki..
    15. CHP Ödemiş ilçe yönetimi istifa etti
    16. Anadolu Efes, Olympiacos’u ağırlayacak
    17. Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı..
    18. Çin'de eski genelkurmay başkanına..
    19. Çin'de eski genelkurmay başkanına..
    20. "Cumhur İttifakı, Türkiye..
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"