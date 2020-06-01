Başkan Uysal karantina sona eren bölgede

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, karantinadan çıkan Yeşildere ve Gebizli’de mahalle muhtarlarını ziyaret etti. ‘Geçmiş olsun’ dileklerini ileten Uysal, “Her zaman ve her koşulda yanınızdayız” dedi.

Başkan Uysal, Muratpaşa Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 15 Mayıs’ta kısmı karantina ilan edilen Yeşildere ve Gebizli mahallelerini ziyaret etti. Uysal, ilk olarak karantina uygulamasının 5 adreste devam ettiği Yeşildere’de Muhtar Hasan Ali Hakikat’ı ziyaret etti. İhtiyar heyetinin yanı sıra Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Özcan Güngör’ün de yer aldığı ziyarette Uysal, geçmiş olsun dileklerini iletti. Uysal, hafta sonu itibariyle mahallede tüm ihtiyaç sahiplerine gerekli gıda destek kolilerinin ulaştırıldığını söyledi.

Uysal, daha sonra Gebizli muhtarlığına geçti. Başkan Uysal, Muhtar Kenan Akbaba’ya da “Geçmiş olsun” derken başlayan normalleşme dönemiyle birlikte salgından korunma konusunda kişisel sorumluluklarını daha da arttığını söyledi. Maske kullanımı ve kişisel mesafenin korunmasına en üst düzeyde dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Uysal, “Her zaman ve her koşulda yanınızdayız” dedi.