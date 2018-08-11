Başkan Uysal, 16 ülkenin katıldığı Uluslararası İzcilik Kampı'nda 'kardeşlik' mesajı verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul ile dünyanın 16 farklı ülkesinden 650'si yabancı 1.000 izcinin katıldığı “Uluslararası İzci Kampı Veda Gecesi”ne katıldı. Misafir izcilerin ülkelerini tanıtmak için kurduğu stantları tek gezerek ikramlardan tadan başkan Uysal, izcilik faaliyet alanlarını gezdi ve birçok faaliyeti izcilerle beraber gerçekleştirdi. Uysal, “Ya Hak” diyerek ok atışı yaptı. İzcilerin söylediği marşlara eşlik etti. Başkan Mevlüt Uysal; Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Filistin, Bosna-Hersek, Kosova, Mısır, Tunus, Cezayir, Suriye, Katar, Lübnan, İngiltere, Ukrayna, Gürcistan ve Bulgaristan'dan gelen izcilerin kendi elleriyle yaptığı yöresel yemeklerin tadına baktı. Kamp meydanında yakılan izci ateşinin başında genç izcilere hitap eden Başkan Mevlüt Uysal, 16 ülkeden 10-15 yaş arası bin izcinin katıldığı kampın elektronik aletlerden uzak, arkadaşlarla sohbet etme imkanı olan, doğayla iç içe bir yaşam biçimi sunduğunu hatırlatarak “Memnun kaldınız mı? Tekrar gelmek ister misiniz?” sorularını sordu. İzciler hep birlikte “evet” cevabını verdi. Kampa katılan çocukların büyüdüklerinde kendi çocuklarına bu izci kampındaki hatırlarını anlatacaklarına emin olduğunu ifade eden Mevlüt Uysal, “Büyüdüğünüzde çocuklarınıza anlatacağınız en önemli hatıralar, bu izci kampıyla ilgili olacak diye düşünüyorum. Burada geçirdiğiniz bir hafta, hayatınızdaki en unutulmaz anlar olacaktır. Burada bir haftada kurduğunuz arkadaşlıklar, uzun soluklu arkadaşlıklar olacak. Belki de hayat boyu sürecek. Sizler bir izci olarak daha bilinçli yaşayacağınız için inşallah 100 yaşına kadar yaşarsınız. İBB Başkanı olarak, sizleri burada izci kampımızda ağırlamaktan çok büyük mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Eğer sizler de mutlu olduysanız, mutluluğumuz bir kat daha artar. Her zaman bu kampta sizleri ağırlamaya hazırız” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaz İzci Kampı'nı İBB Spor Kulübü ve Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirdiklerini ve İBB olarak kampın her türlü ihtiyacını karşıladıklarını dile getiren Başkan Uysal, eğitimlerin Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından verildiğini söyledi.

“İnanıyorum ki, hepiniz çok başarılı izciler olacaksınız ve sizlerle izci kampımızda sık sık görüşeceğiz.” diyen Uysal, yabancı ülkelerden Türkiye'ye gelerek kampa katılan çocuklara teşekkür etti. Misafir izcilerden kendi ülkelerine döndüklerinde de izcilik çalışmalarına devam etmelerini isteyen Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü;

“İBB İzci Kampı; hayata daha iyi hazırlanma adına, insanların birbiriyle dost olması adına, 15 ayrı ülke vatandaşı olarak burada kardeş olduğunuzu hatırlamak adına çok önemli bir görev üstleniyor. İnşallah farklı ülkelerden gelen çocuklarımız, diğer ülkelerden gelenlerin kardeşleri olduğunu fark etmiştir. İzcilik faaliyetlerimiz ülkemizin tanıtılması ve dünya barışı adına da çok büyük katkılar sunuyor. Bu kampımızda her sene 10 bin izci, bugüne kadar ise tam 230 bin izci ağırladık. İnşallah, 10 bin rakamını önümüzdeki sene daha da arttırırız ve izcilik eğitim alan çocuklarımızın sayısı artar. İnşallah burada aldığınız eğitimler sayesinde, hayat kaliteniz ve dostluklarınız artar. İnşallah bütün insanlar birbiriyle kardeş olduğunu tekrar anlar. Dünyada savaşlar ve terör biter.”

İBB İZCİ KAMPI DÜNYA BİRİNCİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaz İzci Kampı, İBB, İBB Spor Kulübü ve Türkiye İzcilik Federasyonu İşbirliğiyle Beykoz Kent Ormanı'nda düzenleniyor. Yaz izci Kampının her dönemi yaklaşık 1000 izcinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. ‘Yerel Yönetimlerde Dünya Birinciliği Ödülü'ne layık görülen İBB izci kamplarında bugüne kadar 230 bini aşkın çocuk ve genç izcilik faaliyetlerine katıldı. 2018 yılı yaz izci kampı 25 Haziran'da başladı ve 9 Eylül'e kadar sürecek. Yaz izci kampına 10-15 yaş arası çocuklar katılıyor. Yaz İzci Kampında İBB ve İzcilik Federasyonu'ndan 100'e yakın eğitimci, teknik ekip ve hizmetli personel görev yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaz İzci Kampına 23 birimi ile 24 saat hizmet veriyor. Yemekten sağlığa, barınmadan temizliğe kadar kampın tüm ihtiyacını karşılıyor. İzcilere kampta 4 öğün yemek veriliyor. (sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi ara öğünü ve akşam yemeği. İzcilere tişört, pantolon, şapka, çorap, fular, iç çamaşırı, diş temizlik seti (diş fırçası ve macunu ve çanta) veriliyor.

Kampta izciler; temel izcilik faaliyetlerinin yanı sıra çadır kurma, ateş yakma, iz sürme, teknik iz işaretleri, fonotik (mors alfabesi), ilkyardım, telsiz kullanma, haberleşme teknikleri, balta ve bıçak kullanımı, çevre ve orman gibi çeşitli konularda eğitimler alıyor. İzciler, geniş bir yelpazede sunulan eğitimlerle doğa ile iç içe sosyal bir ortamda bulunuyor, sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı, çevreye karşı duyarlı olmayı, kötü alışkanlıklardan uzak durmayı, yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar. Kamp kapsamında izciler; izcilik eğitimleri kişisel gelişim, hafıza teknikleri, trafik, itfaiye-yangın, resim, müzik, tiyatro, okçuluk, paintball, oryantiring, yüzme, bisiklet, ata binme, pentatlon, badminton, kano ve kürek, tırmanma, hayvan bakımı ve ebru sanatı gibi çeşitli aktivitelere de katılıyor.