Başkan Ürek, Osmaneli’nde

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi’nde Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile bir araya geldi.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Şahin, “Şırnak-Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek’e ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Kaymakamımız Naif Yavuz’un görev yaptığı dönemde kurduğu iyi ilişkiler ve halkla beraberliği böyle güzel dostlukları oluşturmuş. Kendisini ziyaret için böyle değerli başkanların ilçemizi de onurlandırmaları bizleri çok mutlu etti. Kaymakamımız Naif Yavuz’a bu güzel dostlukları ve çalışkanlığıyla kalplere girdiği için teşekkür ediyoruz. İnşallah ilçemizde de hep birlikte birlik ve beraberlik içinde unutulmayacak hizmetleri gerçekleştireceğiz” dedi.