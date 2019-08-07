0553 313 94 23

Başkan Turanlı, çiftçilere destekleme ödemesi açıklaması

Adıyaman’ın Kahta ilçe Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, yağlı tohum, hububat ve pamuk için kalan destekleme ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:45
Başkan Turanlı, çiftçilere destekleme ödemesi açıklaması

Adıyaman’ın Kahta ilçe Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, yağlı tohum, hububat ve pamuk için kalan destekleme ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.


Kahta Ziraat Odası Başkanı Turanlı, yağlı tohum, hububat ve pamuk için geriye kalan yüzde 30’luk destekleme ödemelerinin bayramdan önce yapılmasından dolayı hem çiftçileri hem de piyasaları memnun ettiğini söyledi.


Başkan Turanlı, “Cumhurbaşkanımızın talimatı ile destekleme ödemesinin kalan 30’luk kısmına tekabül eden 1,2 milyar lira tutarındaki hububat, dane mısır ve yağlı tohum bitkileri (pamuk) fark desteklemeleri Kahta’daki bin 206 çiftçimizi kapsayan ve 3 milyon 115 bin 439 lira çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacaktır. Ödemeler TC kimlik numarasına göre değil hepsi birden aktarılacaktır. Ödemelerin Bayram öncesi yapılması biz çiftçileri ve piyasaları oldukça memnun etmiştir. Desteklemelerin çiftçimize ulaşmasında emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye ve tüm bakanlık yetkililerine çiftçilerimiz ardına çok teşekkür ediyoruz. Destekleme ödemelerinin çiftçilerimize hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Iğdır’da yol çalışmaları devam ediyor
    1. Iğdır’da yol çalışmaları devam ediyor
    2. Kurban Bayramı öncesi derin dondurucu..
    3. Otomobil ile çarpışan kamyonet yan..
    4. Sabancı'nın konsolide faaliyet karı..
    5. Gerçek bir "Robinson Crusoe" hikayesi..
    6. Otobüslere bayram temizliği yapıldı
    7. Yetenek ve Beceri Merkezi inşaatında..
    8. Bizim Toptan 2019’un ilk yarısında..
    9. Davutoğlu ekibi tehdite başladı:..
    10. Rana Tavansensis kurbağası için..
    11. Ziraat Bankası'nın seracılık kredi..
    12. Şehit Yakut’un ismi Turgutlu’da..
    13. Başkan Altay: "Aşkla çalışmaya devam..
    14. Arçelik'ten "dünyaya saygılı" web sitesi
    15. KARDEMİR 6 aylık net karını 170 milyon..
    16. Yemen’deki selde 11 kişilik ailenin..
    17. Emeklilerden Yargıtay’a isyan!..
    18. Şeker hastalığından ameliyatla..
    19. (Özel) Tüketiciye sahte Kırkağaç..
    20. Sumbas’ta beton yol çalışması
    21. Konya'da DEAŞ operasyonu: 12 kişi..
    22. Bayram yaklaştı, baklava ve çikolataya..
    23. Ljajic Beşiktaş'tan gidiyor mu?
    24. Apaydın: “Trafikte saygı ve jest..
    25. Türkiye’de 3 milyon 643 bin Suriyeli..
    26. Uzlaştırma rekor kırdı
    27. Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı
    28. Rize'de kilosu 600 lira olan karakovan..
    29. Başkan Büyükkılıç’tan KASKİ’ye Hayırlı..
    30. Böyle anne olmaz olsun! Elini matkapla..
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”