Başkan Trump Joe Biden'a hakaret etti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yıl aptal insanlar seçilmezse, yaşadığımız en büyük yıllardan birini yaşayacağız. Bizim de istediğimiz budur." diyerek Demokratların başkan adayı Joe Biden'a hakaret etti.

Skandal açıklamalarda bulunmuştu

Biden, ABD'de faaliyet gösteren New York Times gazetesine verdiği mülakatta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak, "Mutlaka cezalandırılmaları gerekiyor. Bunu darbe yoluyla değil, muhalefetle birlikte yapacağız." diyerek skandal sözler sarf etmişti.