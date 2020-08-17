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Dünya

Başkan Trump Joe Biden'a hakaret etti

Gazetecilerin karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Demokratların başkan adayı Joe Biden'a "Aptal insanlar seçilmezse önümüzdeki yıl büyük yıllardan biri olacak." diyerek hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 05:56:00 -

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yıl aptal insanlar seçilmezse, yaşadığımız en büyük yıllardan birini yaşayacağız. Bizim de istediğimiz budur." diyerek Demokratların başkan adayı Joe Biden'a hakaret etti.

Skandal açıklamalarda bulunmuştu

Biden, ABD'de faaliyet gösteren New York Times gazetesine verdiği mülakatta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak, "Mutlaka cezalandırılmaları gerekiyor. Bunu darbe yoluyla değil, muhalefetle birlikte yapacağız." diyerek skandal sözler sarf etmişti.

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