Başkan Toru: Bu yüce milletin bir ferdi olmaktan onur duyuyorum

BAŞKAN TORU, VATANDAŞLARIN SORUNLARIYLA TEK TEK İLGİLENDİ

Her fırsatta sokağın nabzını tutan ve vatandaşlarla hasbihal eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, son olarakta Ak Parti Meram İlçe Kadın Kolları üyeleri ile birlikte yine vatandaşlarla buluştu. Başkan Fatma Toru’yu karşılarında gördükleri için mutlu olan mahallelilerin yanı sıra hasta, yakını vefat etmiş ve şehit ailelerinin ziyaretlerinde de duygusal anlar yaşandı. Başkan Toru, Ayanbey Mahallesinde ilk olarak hasta ziyareti gerçekleştirirken daha sonra Ayanbey Mahalle Muhtarı Mehmet Faik Noraslı’ya taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretinin yanı sıra mahallenin sorunları hakkında da bilgi alan Başkan Toru, mahallenin ihtiyaçları için de istişarelerde bulundu.

“BU MİLLETİN FERASETİ VE BASİRETİNE HAYRAN OLMAMAK ELDE DEĞİL”

Ziyaretlerde sıcak bir ilgi ile karşılanan Toru, vatandaşlarla gerçekleştirdiği Meram ve Türkiye çerçevesindeki istişareler hakkında; “Bu milletin basiretine ve ferasetine hayran olmamak elde değil. Okuma yazma bilmeyen annemizden, üniversitedeki hocasına kadar herkes Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve gerçekleştirilen saldırıların farkında.Sonuna kadar devletinin ve milletinin yanında. Milletimizin bu feraseti, özverisi ve vatan-millet sevgisi var oldukça kimse bileğimizi bükemez. Girdiğimiz her mücadeleden zaferle çıkacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Bu sebeple böyle yüce bir milletin bir ferdi olmaktan, onlara hizmet eden biri olmaktan ve onlarla Büyük Türkiye yürüyüşü yapmaktan onur duyuyorum” diye konuştu.

TORU’NUN, TAZİYE, HASTA VE ŞEHİT AİLESİ ZİYARETLERİNDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Aynı zamanda sokakta bulunan mahallelilerle de sohbet eden Başkan Fatma Toru iki ayrı evde mahalleli kadınların toplantısına da iştirak etti. Misafir olduğu evlerde kadınların ağzından mahalleyi, Meram’ı ve Konya’yı dinleyen Toru, hanımların isteklerini de tek tek not aldı. Duygusal anların yaşandığı bir diğer ziyaret ise yatağa mahkum yaşayan bir çocuğu ve ailesini ziyareti esnasında yaşandı. Aileye teselli veren ve manevi olarak destek olmak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen Toru, uzun süre minik çocuğun başından ayrılamadı. Kendisinin de bir anne olarak ailenin yaşadıklarını çok iyi anlayabildiğini kaydeden Toru, “Bir annenin ve bir babanın yaşayabileceği en ağır imtihanlardan biri ile sınanıyorsunuz. Allah sabrınızı ve gücünüzü artırsın” sözleriyle anneyi teselli etti. Fatma Toru’nunziyaretlerinin son durağında bir şehit ailesi vardı. Bu vatanı ve bugünümüzü şehitlerimize borçlu olduğumuzu söyleyen Toru, şehitlerin geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkmanın da kendilerinin bir görevi olduğunu belirtti.