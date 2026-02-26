  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Yapay zeka hız katıyor: Günde 16 binden fazla fetva yanıtı Kafkasya’da yeni güç hattı: Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan bloğu Siber dolandırıcıların kripto oyunu bozuldu! 11 ilde eş zamanlı baskın: 19 gözaltı, 17 tutuklama AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı? Bilim dünyası şokta! Sen de mi Deccal: Hawking’in de çıplak kızlarla fotoğrafları ortaya çıktı ABD ile İran Tekrar masada: Nükleer pazarlıkta üçüncü perde! Çelik’ten Özel’e 'ilahi' tepkisi: 'Siyasi navigasyon' problemi vahim bir noktaya geldi Özel üniversitede "dönem ödevi" dehşeti! Göğsünden bıçakladı
Oruç Başkan Toptaş, Ramazan’ın bereketini vatandaşlarla aynı sofrada paylaştı
Oruç

Başkan Toptaş, Ramazan’ın bereketini vatandaşlarla aynı sofrada paylaştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Başkan Toptaş, Ramazan’ın bereketini vatandaşlarla aynı sofrada paylaştı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini hemşerileriyle aynı sofrada paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kurulan iftar çadırını ziyaret eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, hemşehrileriyle aynı sofrada oruç açarak Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadı.
İftar öncesinde yapılan dualar ve Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle gönüller huzur bulurken, ezanın okunmasıyla birlikte yüzlerce vatandaş aynı anda iftar yaptı.
İftar programı boyunca vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Hanifi Toptaş, masaları tek tek gezerek hemşehrileriyle sohbet etti.
Vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Başkan Toptaş, bu mübarek ayın; kırgınlıkların geride bırakıldığı, gönüllerin buluştuğu ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği özel bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekti.

Ramazan Sokağı’nda esnafları ziyaret etti

 

İftarın ardından program, Ramazan ayının sosyal ve kültürel yönünü yansıtan Ramazan Sokağı ziyaretiyle devam etti. Başkan Hanifi Toptaş, Ramazan Sokağı’nı gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Geleneksel süslemeler, ışıklandırmalar ve Ramazan’a özgü stantların yer aldığı sokakta oluşan atmosfer, eski Ramazanların ruhunu bugüne taşıdı.
Ramazan Sokağı’nda esnafla sohbet eden Başkan Toptaş, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Toptaş, Ramazan ayının şehir hayatına kattığı canlılığın hem sosyal hem de ekonomik açıdan önemli olduğunu ifade etti.

Vatandaşlarla yapılan samimi sohbetlerde ise Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendirdiği vurgulandı.

 


“Muhabbetin, kardeşliğin ve birlik ruhunun güçlendiği gönül sofralarıdır”

Ramazan ayının ruhunu hep birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaştıklarını belirten Başkan Toptaş, bu mübarek ayın; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını daha da güçlendirmesini temenni etti.

Başkan Toptaş, Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Ramazan; paylaşmanın, dayanışmanın ve gönüllerin buluştuğu müstesna bir zaman dilimidir. Bu sofralar yalnızca oruç açtığımız alanlar değil; muhabbetin, kardeşliğin ve birlik ruhunun güçlendiği gönül sofralarıdır. Bugün burada hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayının şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini; birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı daha da pekiştirmesini temenni ediyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!
Gündem

CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!

Bir dönem CHP çatısı altında siyaset yapan ancak son dönemde partisindeki çarpıklıkları ve Özgür Özel’in tutarsız politikalarını eleştirdiği..
Galatasaray turu kaptı! Zorlandı ama başardı
Spor

Galatasaray turu kaptı! Zorlandı ama başardı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda İtalyan takımı Juventus ile karşılaştı. 3-2 b..
Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı!
Gündem

Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı!

Siyaset sahnesinde boş vaatleri ve tutarsız çıkışlarıyla tanınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir kez daha "balon" çıktı. Bir hafta önce kü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23