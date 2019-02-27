0553 313 94 23

Başkan Toçoğlu: “Sakarya’da en yüksek oyu alacağız”

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nu ziyaret etti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:15
Başkan Toçoğlu: “Sakarya’da en yüksek oyu alacağız”

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nu ziyaret etti.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti İl Başkanı ve AK Parti milletvekilleri ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Toçoğlu’nun yanı sıra AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek ve Recep Uncuoğlu yer aldı. Başkan Toçoğlu, yerel seçim sürecinde AK Parti’ye olan desteğin süreceğini belirtti.



Ziyarette bir açıklama yapan Başkan Zeki Toçoğlu, “Şehrimiz ve ülkemiz yine zor bir yerel seçim arefesinde. 31 Mart günü gerçekleşecek yerel seçimler devletimizin bekası için büyük önem arz ediyor. Bu yoğun süreçte hem AK Partimizin hem de belediyelerimizin çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Partimize destek olmak için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz” dedi.



Toçoğlu sözlerinin devamında, “Şehrimizin önemli temsilcilerinden olan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Bey, önemli bir dönemde önemli bir sürecin başında. Kendisine bu zorlu süreçte kolaylıklar diliyoruz. Hedefimiz geçtiğimiz seçimlerde de olduğu gibi Sakarya’da en yüksek oyu almak. İnanıyoruz ki 31 Mart günü sanıktan Cumhur İttifakı zaferle ayrılacak. Kazanan ülkemiz, kazanan geleceğimiz olacak” diye konuştu.



AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise yaptığı açıklamada, “Seçim çalışamlarımız hız kesmeden devam ediyor. Eminiz ki 31 Mart’ta sandığa, demokrasiye, milli iradeye tüm halkımız sahip çıkacak. Sakarya, AK Parti ve Cumhur İttifakına verdiği destekle en yüksek oyu alarak yine Türkiye’ye örnek bir şehir olacak. İnşallah tevazu, samimiyet ve gayretle Cumhur İttifakı 31 Mart’ta tarih yazacak” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:15
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Bıyık: “Birlikte başaracağız”
    1. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    2. "6,7 milyon yapı stoğu sağlıksız"
    3. Kiralık villada uyuşturucu ticaretine..
    4. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel..
    5. Balıkesir’de orman yönetim konseyi..
    6. Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı
    7. Kadıköy’de çöp konteynerinde halıya..
    8. Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu
    9. Tatvan’da 25 bekçi göreve başladı
    10. Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
    11. Hastasını bilgilendirmeyen hastaneye,..
    12. TİKA Pakistan'da mesleki eğitim..
    13. Çınar’dan güçlü proje vurgusu
    14. Biga Kırmızı Et Üreticileri Birliği..
    15. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:..
    16. Uyuşturucu tacirlerine özel harekat..
    17. Başkan Adayı Gürkan’dan mazi vurgusu
    18. Çerçioğlu ve Tuncel, Söke seçim..
    19. Maçın ardından
    20. Çin-Hindistan-Rusya dışişleri..
    21. Eskişehirspor’dan taraftara çağrı:..
    22. 'Şeker ve tuz sigara muamelesi..
    23. KUDAKA yönetim kurulu Erzurum’da..
    24. (Özel) Sarıyer’de istinat duvarının..
    25. Kapalıçarşı'da altın
    26. Putin, Netenyahu ile görüştü
    27. Elazığ’da 111 bekçi göreve başladı
    28. Cesetle kurulan bubi tuzağı 17 kişiyi..
    29. ’Maddeyi değil hayatı seç’ecekler
    30. Başkan Toçoğlu: “Sakarya’da en yüksek..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor