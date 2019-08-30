0553 313 94 23

Başkan Tezel, Zafer Bayramını kutladı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 09:13
Başkan Tezel, Zafer Bayramını kutladı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


GAGİAD Başkanı Tezel, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili yayımladığı mesajında, “Türk tarihine altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zaferi, bundan 97 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük imkansızlıklar içerisinde, üstün savaş yetenekleriyle tarihin yeniden yazıldığı, bağımsızlığımız ve milli hakimiyetimizin milletimize müjdelendiği gündür. Milletimizin kazanmış olduğu bu önemli zafer ile Türk milleti hiçbir şekilde vatanın bölünmez bütünlüğünden ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini,milli birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Ulusumuz, Atatürk’ün pek çok kez dile getirdiği gibi; “Bu millet bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır” sözlerinin ne kadar haklı olduğunu, kahramanlıkları ile tüm dünyaya göstermiştir. Tarih boyunca, hiçbir güce boyun eğmemişbir millet olarak,aynı cesareti ve kararlılığısürdüreceğimize inancım tamdır” ifadelerine yer verdi.


Bu şanlı tarihin mirasçısı olarak Türkiye Cumhuriyetini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Tezel, “Zafer Bayramımız tarihi şanlı zaferlerle dolu yüce milletimize bugün bile ilham kaynağı olmakta, içinden geçtiğimiz zorlu süreçlerle yolumuza ışık tutmaktadır. Bu yolda bize düşen görev vatanımızı korumak ve ülkemizin gençlerini çağdaş uygarlık seviyesinde yetiştirerek milletimizin dünyayı verdiği dersi unutturmamaktır. Bugün, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından birini oluşturan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’ncı yıldönümünü kutlamanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle,30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularla kutluyor, ulusumuza eşsiz zaferler kazandıran, başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve O’nun silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anne Fleming’in Keçi adlı çocuk romanı raflarda
    1. Anne Fleming’in Keçi adlı çocuk romanı..
    2. Otomobil bisiklete çarptı: 1 ağır..
    3. Alternatif Bank, TLREF'e endeksli bono..
    4. İlk açık hava heykel müzesinin..
    5. Kartal Mısırlı orta sahayı getiriyor!
    6. Birevim'in personel istihdamı bine..
    7. Cami gençliği kampta buluştu
    8. Buca zaferin 97. yaşında kırmızı-beyaz
    9. Halep ikinci turda elendi
    10. Suriye sınırına tank ve zırhlı araç..
    11. Bu köye muhtar dayanmıyor, 5 ayda 5...
    12. Abdullah Gül Üniversitesi profesör..
    13. Akit yazarları başörtüsü kahramanını..
    14. Almanlardan haritalı provokasyon
    15. 8 yıl içerisinde aynı evde üç defa..
    16. Bakan Kasapoğlu'ndan milli atıcılara..
    17. "Dört büyüklerden" "30 Ağustos Zafer..
    18. Siirt’te terör örgütü PKK’ya büyük..
    19. Dedektör köpekler AŞTİ’yi didik didik..
    20. TFF 2. Lig'de heyecan başlıyor
    21. Hong Kong eylemcilerinin lideri..
    22. Van Gölü’nün derinliklerinde Zafer..
    23. Milletvekili Fendoğlu’dan Zafer..
    24. Annesini aldatan babasına tuzak kurup..
    25. Vali Cüneyt Epcim’den 30 Ağustos Zafer..
    26. Federasyonlardan "30 Ağustos Zafer..
    27. Üzüm pekmezi yapımına başlandı
    28. Su ürünleri av sezonu açılıyor
    29. Parlaktan 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    30. Malatya’da otomobilin çarptığı 2 kişi..
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması