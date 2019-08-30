Başkan Tezel, Zafer Bayramını kutladı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

GAGİAD Başkanı Tezel, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili yayımladığı mesajında, “Türk tarihine altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zaferi, bundan 97 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük imkansızlıklar içerisinde, üstün savaş yetenekleriyle tarihin yeniden yazıldığı, bağımsızlığımız ve milli hakimiyetimizin milletimize müjdelendiği gündür. Milletimizin kazanmış olduğu bu önemli zafer ile Türk milleti hiçbir şekilde vatanın bölünmez bütünlüğünden ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini,milli birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Ulusumuz, Atatürk’ün pek çok kez dile getirdiği gibi; “Bu millet bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır” sözlerinin ne kadar haklı olduğunu, kahramanlıkları ile tüm dünyaya göstermiştir. Tarih boyunca, hiçbir güce boyun eğmemişbir millet olarak,aynı cesareti ve kararlılığısürdüreceğimize inancım tamdır” ifadelerine yer verdi.

Bu şanlı tarihin mirasçısı olarak Türkiye Cumhuriyetini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Tezel, “Zafer Bayramımız tarihi şanlı zaferlerle dolu yüce milletimize bugün bile ilham kaynağı olmakta, içinden geçtiğimiz zorlu süreçlerle yolumuza ışık tutmaktadır. Bu yolda bize düşen görev vatanımızı korumak ve ülkemizin gençlerini çağdaş uygarlık seviyesinde yetiştirerek milletimizin dünyayı verdiği dersi unutturmamaktır. Bugün, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından birini oluşturan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’ncı yıldönümünü kutlamanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle,30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularla kutluyor, ulusumuza eşsiz zaferler kazandıran, başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve O’nun silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.