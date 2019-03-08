0553 313 94 23

Başkan Tatlıoğlu’ndan duygusal veda

Orhaneli Belediye Meclisi, 31 mahallî seçimleri öncesi son toplantısını yaptı.

08 Mart 2019 Cuma 11:18
Başkan Tatlıoğlu’ndan duygusal veda

Orhaneli Belediye Meclisi, 31 mahallî seçimleri öncesi son toplantısını yaptı.


Son kez meclis toplantısına başkanlık eden Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, meclis üyelerine hem teşekkür etti, hem de helâllik istedi. İrfan Tatlıoğlu, Orhaneli için birlikte görev yaptığımeclis üyelerine teşekkür yemeği verdi. Duygulu anlara sahne olan yemekte konuşan Başkan İrfan Tatlıoğlu, “Biz bugüne kadar gerek olağan gerekse olağanüstü 15 yıl içerisinde yaklaşık 180meclis toplantısı gerçekleştirdik. Güzel işlere, güzel projelere imza attık" dedi.


Hiçbir mahalle ya da köye ayrım yapmadan güzel hizmet götürmeyegayret ettiklerini kaydeden İrfan Tatlıoğlu, “Biz her toplantımızda sizlerle birlikte en iyi ve en doğru kararlar alabilmek için çalıştık ve gayret ettik. İnanıyorum ki bunu da başardık. Bu akşam bu toplantıya ve yemeğe katıldığınız için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ben İrfan Tatlıoğlu olarak sivil hayatta da her zaman yanınızda olduğumu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.


Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu yemeğe katılan meclis üyelerine teşekkür plaketi ve hediye takdim etti.


Geçmiş dönemdeki hatıralarını paylaşan meclis üyeleri de her zaman Başkan İrfan Tatlıoğlu’nun yanında olduklarını belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Hulusi Akar konuşuyor
    1. Bakan Hulusi Akar konuşuyor
    2. Haluk Şahin: "Olcay Şahan, sezonu en..
    3. Kadınlar 31 Mart’ta yönetimde söz..
    4. Akar: "(Suriye) Rejimden en büyük..
    5. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim..
    6. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in..
    7. Kaymakam Coşkun öğrencilerle buluştu
    8. Mansur Yavaş yine gaza geldi! '2 anket..
    9. Mahathir, Bangsamoro Özerk Bölgesi..
    10. Çukurca’da 2. Foto Safari hazırlıkları
    11. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bazı..
    12. Akar: "Saldırılar devam eder, göç..
    13. İznik Belediyesi’nde temsilci seçimi
    14. Badminton Erkek Takımı Türkiye..
    15. Akar: "(İdlib'de Rusya ile ortak..
    16. Isparta’da kaçak avcılara 16 bin lira..
    17. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün..
    18. MotoGP'de 8 İspanyol pilot yarışacak
    19. Şampiyonlardan "Kadınlar Günü" mesajı
    20. Biga’da uyuşturucu madde operasyonu
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir