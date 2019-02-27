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Başkan Tatlıoğlu hizmetleri yerinde incelemeyi sürdürüyor

Orhaneli Belediyesi tarafından mahallelere yapılan hizmetler tüm hızıyla devam ediyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:21
Başkan Tatlıoğlu hizmetleri yerinde incelemeyi sürdürüyor

Orhaneli Belediyesi tarafından mahallelere yapılan hizmetler tüm hızıyla devam ediyor. Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, yapılan hizmetleri yerinde görmek ve vatandaşların taleplerini dinlemek için mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Vatandaşların bu ziyaretlerde Başkan Tatlıoğlu’na gösterdiği sevgi ve ilgi görülmeye değerdi.


Son olarak Celepler, Semerci, Emir, Demirci ve Merkez Akalan Mahalleleri’ni ziyaret eden Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, belediye tarafından yapımı tamamlanan ve devam eden parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Toplamda Celepler Mahallesi’ne 6 bin metre, Semerci Mahallesi’ne 10 bin metreEmir Mahallesi’ne 6 bin metre,Demirci Mahallesi’ne 5 bin metre ve Merkez Akalan Mahallesi’ne 7 bin 500 metrekare parke taşı döşemesi çalışmaları devam ediyor. Ziyaretlerinde vatandaşlarla da bir araya gelen ve taleplerini dinleyen Başkan Tatlıoğlu, “Bizim bu ziyaretlerimiz son günümüze, son dakikamıza kadar devam edecektir. Çünkü ben bu yörenin sevdalısıyım. Eğer "görevim bitti" diye düşünüp hizmetlerime son verirsem olmaz. Bazı mahallelerimizin eksikliklerini çalışma süremizin bitiş gününe kadar tamamlamak istiyoruz. Ben ve bütün ekibim ile vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Her zaman halkımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bizlere göstermiş olduğu sevgi ve ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:21
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