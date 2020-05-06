  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Tatar’dan ’evde kal’ çağrılarına uyan belde sakinlerine teşekkür

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında evde kal çağrılarına uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:00:03 -
Başkan Tatar’dan ’evde kal’ çağrılarına uyan belde sakinlerine teşekkür

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında evde kal çağrılarına uyan vatandaşlara teşekkür etti.


Başverimli Beldesi Belediye Başkanı Medeni Tatar, belde sakinlerini sürekli uyararak zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardıklarını söyledi. Belde sakinlerinin evde kal çağrılarına uyduklarını kaydeden Tatar, "65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama ile 1 Ocak 2000’den sonra doğmuş olan gençlerimizin sokağa çıkmalarının geçici olarak kısıtlanmasının ardından Şırnak Valiliğimizce hayata geçirilen ilave ek tedbirlerle denetimler de artırıldı. Belde sakinlerimizin tedbirlerle uyması ile sokak ve caddelerimiz ile parklarımız olması gerektiği gibi bomboş ve rehavete kapılmadan bu şekil devam edilmesini diliyorum. Evde kal çağrılarına uyan belde sakinlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı