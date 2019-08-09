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Başkan Taşpınar’dan açıklama: Eleştiriye evet, zihin bulandırmaya hayır

Eğitim-Bir Sen Aydın Şube Başkanı Fatih Taşpınar, yaptığı basın açıklamasında “Son günlerde, kendini sosyal demokrat olarak lanse edenlerin, jakoben devlet bakış açısının yansıması bir tavırla Aydın’ın eğitim durumunu ele aldıklarına şahit olmaktayız.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:34
Başkan Taşpınar’dan açıklama: Eleştiriye evet, zihin bulandırmaya hayır

Eğitim-Bir Sen Aydın Şube Başkanı Fatih Taşpınar, yaptığı basın açıklamasında “Son günlerde, kendini sosyal demokrat olarak lanse edenlerin, jakoben devlet bakış açısının yansıması bir tavırla Aydın’ın eğitim durumunu ele aldıklarına şahit olmaktayız. Ayrıca, eğitimin dokusu hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan bir milletvekilimizin beyanları maalesef gündemi meşgul etmektedir. Halbuki Aydın halkından teveccüh görerek Meclis’te şehrimizi temsil eden bir milletvekilinden eğitime dair yapıcı bir eleştiri beklerdik lakin kendisi zihin bulandırmayı tercih etmiştir” dedi.


İsim vermeden kendisini eleştiren CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’e cevap veren Eğitim-Bir Sen Aydın Şube Başkanı Fatih Taşpınar, “Genel Merkezimizin hazırladığı, dünya ekseninde bütünsel bir Türk eğitim sistemi tespitine dayanan kapsamlı rapordan haberdar olmadığımız iddia edilmiş. Sanırım sayın milletvekili daha önceki yazımızı dikkatli okumadı. Özetle, eğitimin uzun bir süreç olduğunu, sadece 6 aylık bir periyotta hiç kimseye ne başarı ne de başarısızlık ithaf edilemez demiş ve verdiğimiz oranlarla da Aydın’ın sıralamasının aslında hak ettiği yer olmadığını izah etmiştik. Ayrıca şunu da ifade etmeyelim ki, milletvekili, raporumuzu referans alıp beyanında kullanması, sendikamızın alanında ilk olan çalışmalarını takip etmesi sevindiricidir. Eğitimciler ve akademisyenler tarafından hazırlanan raporlarımız nasıl muteberse sözlerimiz de muteberdir. Kaldı ki, vekilin sendikamızın raporu ile Aydın özelinde eğitim başarısını ilişkilendirmesi istatistik bilimi açısından anlaşılmaz bir durum arz etmektedir. Mesele sadece Aydın meselesi değil, milletimizin milli ve manevi değerlerine kimlerin sahip çıktığı, kimlerin de dışarıya taşeronluk yaptığıdır” diye konuştu.


“Eksik bilgilerle değerlendirme yapmaması sendikamıza davet ediyoruz”


Başkan Fatih Taşpınar, dilerse milletvekili Bülbül’ü bu konuda bilgilendirebileceklerini de ifade ederek açıklamasına şöyle devam etti: "Sendika olarak, şayet sayın vekil eğitim sosyolojisi ve magazinsel olmayan bir değerlendirme yaparsa, kendisine aynı minvalde bilimsel açıklamaların yapılacağını; yapıcı, olumlu ve bilimsel eleştiriye açık, ayrıca bunu da arzulayan bir camia olduğumuzu belirtiriz. Sayın Bülbül’ü, eğitim gibi önemli bir meselede eksik bilgilerle değerlendirme yapmaması adına sendikamıza davet ediyoruz. Buyursun gelsin, hem genelde hem de yerelde eğitim konusunu konuşalım."

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:34
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