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Başkan Tarhan’dan ’İzlan’da maçının Mersin’de oynansın’ çağrısı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin milletvekillerinden Türkiye ve İzlanda milli takımları arasında oynanacak olan maçın Mersin’e alınmasında kamuoyu oluşturma çağrısında bulundu.

11 Haziran 2019 Salı 13:22
Başkan Tarhan’dan ’İzlan’da maçının Mersin’de oynansın’ çağrısı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin milletvekillerinden Türkiye ve İzlanda milli takımları arasında oynanacak olan maçın Mersin’e alınmasında kamuoyu oluşturma çağrısında bulundu.


Mersin’in gerek taraftar gerekse tesisler açısından her şeye sahip olduğunu kaydeden Tarhan, “Değerli milletvekilleri, 2013 Akdeniz Oyunları’nı düzenleyerek büyük bir organizasyondan alnının akıyla çıkan Mersin daha büyük başarılara imza atmaya hazır. Stadyum, taraftar, inanç ve misafirperverlik, yeni zaferler için her şey Mersin’de var. Türkiye-İzlanda milli maçının Mersin’de oynanması için Ankara’da lobi oluşturmanızı istiyoruz. Bir gün içerisinde oluşturulan kamuoyu Mersinlilerin buna ne kadar hazır olduğunun göstergesidir. Hangi siyasi partiye mensup olursanız olun Mersin için birlik olma zamanı” dedi.


Büyük bir talihsizlik sonucunda Tarsus İdman Yurdu dışında profesyonel futbol kulübü kalmayan Mersin’in oynanacak milli maç ile turizm alanında sağlayacağı faydaların yanında hem spor eksikliğinin giderilmesinde hem de yeni kulüpler kurulması yönünde motivasyon sağlayacağını dile getiren Tarhan, “Geçmiş dönemlerde spor alanında sayısız başarılara imza atmış Mersin’in yeni bir uyanışa ihtiyacı vardır. Milli maçın Mersin’de oynanmasıyla kentte büyük bir sinerji oluşacağı kuşkusuzdur. Oluşturulacak lobi Mersin için yapacağınız en önemli görevlerden birisidir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:22
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