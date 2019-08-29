Başkan Tanış’tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Tanış, mesajında, “30 Ağustos Zaferi, son derece önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletimizin güçlü tarih bilincinin, inanç adanmışlığının, eşsiz azminin, güçlü iradesinin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığının, sarsılmaz birlik ve beraberliğinin de unutulmaz sembolüdür” dedi.

30 Ağustos zaferiyle ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyenlere karşı büyük bir mücadelenin yürütüldüğünü kaydeden Başkan Tanış, “Zor koşullara ve imkânsızlıklara rağmen hiçbir şekilde vatanın bölünmez bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içerisinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Varlığını ve gücünü iman dolu göğüslerin birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin, tarih boyunca yüce değerler etrafında oluşturduğu bu birlikteliğin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü dahili ve harici badireyi aşmamızı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta büyük taarruzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyor, aziz milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin “30 Ağustos Zafer Bayramı”nı en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.