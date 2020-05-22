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Başkan Tahmazoğlu’ndan Ramazan mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:12:43 -
Başkan Tahmazoğlu’ndan Ramazan mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.


Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bayramların insanları birbirine yakınlaştırdığına dikkati çekerek, "Öncelikle tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutlarım. Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı mübarek Ramazan Ayı’nın geride bırakmanın hüznünü, birliğimizin, beraberliğimizin ve sevincimizin sembolü olan Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemiz genelinde olduğu gibi şehrimizde ve ilçemizde geçen yıllardan farklı bir Ramazan Ayı yaşadık. Geleneksel iftar sofralarında buluşamasak, yan yana olamasak da el ele, gönül gönüle vererek Ramazan Ayı’nın maneviyatını doyasıya yaşamaya çalıştık. Şahinbey Belediyesi olarak koronavirüs salgını nedeniyle başta temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları olmak üzere çok yoğun bir mesai harcarken, ihtiyaç sahiplerini unutmadık. Dayanışma ruhu içerisinde hareket ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer almaya, elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar onlara destek olmaya çalıştık. Covid-19 salgınının şehrimizde de etkili olması ile başlayan yardım ve desteklerimiz Ramazan Ayı’nda en üst seviyeye çıkarken, bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde devam edecektir. Bu vesile cennet yurdumuzun gönül coğrafyamızın, tüm İslam âleminin, Şehit Ailelerimizin, Gazilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramını kutluyor huzurla mutlulukla nice bayramlara kavuşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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