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Başkan Tahmazoğlu’ndan Müzeler Haftası kutlaması

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yayımladığı mesaj ile 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftasını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:06:06 -
Başkan Tahmazoğlu’ndan Müzeler Haftası kutlaması

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yayımladığı mesaj ile 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftasını kutladı.


Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Müzeler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Müzeler, geçmişi öğrenerek bugünü anlamamıza yardımcı olurlar. Geçmişte yaşamış binlerce yıllık çağın yaşam biçimi hakkında bize bilgi veren müzelerimiz eğitici ve öğretici mekan olmalarının yanı sıra bizlerin tarih bilincinin gelişmesine de önemli katkıda bulunurlar. Müzelerde bulunan geçmiş uygarlıklara ait eserler o dönemde yaşayan insanların kültürü, inancı ve yaşam tarzları hakkında bilgi verir. Medeniyetlerin yaşatıldığı ülkemizde geçmiş yüzyıllarda birçok uygarlık yaşamış ve o döneme ait önemli izler bırakmışlardır. Bu bilinçle müzelere gereken değeri vermeli, geleceğin teminatı çocuklara tarih bilgisini aşılamak, geçmişi öğrenmelerini sağlamak için müzelere teşvik etmeliyiz. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak geçmişimizin günümüze taşınması ve tarihimizin yeni nesillere aktarılması için 3 tane müze yaptık. Şahinbey Milli Mücadele Müzesi, İslam Bilim Tarih Müzesi ve Yaşayan Müze Gümrük Hanı ile Gaziantep’imizin tarihini yaşatıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Müzeler Haftası’nı kutluyor, tarih ve kültürel değerlerimizin korunup yaşatılmasına destek ve emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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