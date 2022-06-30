Başkan Tahmazoğlu çiftçilerle domates ve biber hasadına katıldı

Çiftçilere iki yılda toplam 21.368.496 adet domates, biber, salatalık, patlıcan ve kavun fidesi dağıtan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçiler ile birlikte domates ve biber toplayıp, sohbet etti.

Çiftçilerimize Allah bol kazançlar versin

Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, dağıtılan fidelerden bereketli ürünlerin ortaya çıktığını belirterek, “Muhacirosman Köyümüzde çiftçilerimizin domates ve biber hasadını birlikte yaptık. Şahinbey Belediyesi olarak iki yıldır dağıtmış olduğumuz 21.368.496 adet kavun, karpuz, domates, patlıcan, biber, salatalık hasat noktasına geldi. Dağıtmış olduğumuz fidelerden çok bereketli ürünler ortaya çıktı. Kaliteli fideleri çiftçilerimiz tarlalarına diktikten sonra bereketli ürünler elde ettiler. Çiftçimizin ellerine sağlık. Rabbim onlara bol kazanç versin. Bu ürünleri sofralarında tadacak olan vatandaşlarımıza da afiyet olsun diyorum” dedi.

Verilen desteklerle ekili alanlar arttı

Çiftçi Hasan Polat, Şahinbey Belediyesi’nin verdiği desteklerle ekili alanların arttığını belirterek “Domates, biber, kavun patlıcan, salatalık, karpuz fidelerini, gübreyi ve tohumu Şahinbey Belediyesi’nden aldık. Başkanımızın bizlere desteği olmasa biz bu çiftçiliği yapamayız. Şahinbey Belediye Başkanımızın verdiği desteklerle ekili alanlarda büyük artış oldu. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.