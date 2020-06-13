Başkan Soydan’ın Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü mesajı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Jandarma Teşkilatının 181’inci kuruluş yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, “Jandarma teşkilatımız dün olduğu gibi bugün de, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaktadır” ifadelerine yer veren Başkan Soydan, sözlerine şöyle devam etti;

“Tanzimat Fermanının ilan edildiği 1839 yılı ile Asakir-i Zaptiye Nizamnamesinin (Askeri Kolluk Tüzüğü) yürürlüğe girdiği 14 Haziran günü birleştirilerek, 14 Haziran 1839 tarihi, Jandarma’nın kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir. Ülkemizin güvenliği için zaman kavramı gözetmeksizin görevini büyük bir özveriyle yerine getiren demokratik değerleri ve insan haklarını esas alan üstün vazife ve hizmet anlayışıyla Jandarma teşkilatımızın 181’inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Jandarma teşkilatımız, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini ve kabiliyetiyle daima takdiri hak etmiş, aynı zamanda hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla da aziz milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. Ülkemizin zor günler geçirdiği Korona virüs (Covit19) salgınında ilçemiz başta olmak üzere tüm yurtta Jandarma teşkilatımız özverili bir şekilde halkımızın yanında olmuştur.Bu duygu ve düşüncelerle, Jandarma teşkilatımızın 181’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevleri başında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Halen görevde bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”