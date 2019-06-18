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Başkan Söğüt; “15 branşta hizmet veren bir kulübüz”

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün olağanüstü genel kurulunda konuşan Başkan Şener Söğüt, “15 branşta hizmet veren bir kulübüz.

18 Haziran 2019 Salı 14:23
Başkan Söğüt; “15 branşta hizmet veren bir kulübüz”

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün olağanüstü genel kurulunda konuşan Başkan Şener Söğüt, “15 branşta hizmet veren bir kulübüz. Bu zenginliğimizi daha da büyüteceğiz” dedi.


Körfez Belediyesi bünyesindeki Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün olağanüstü genel kurulu, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Levent Yılmaz ve Osman Yurt ile STK temsilcileri ve delegeler katıldı. Genel kurulda divan başkanlığına Nazmi Akın, başkan yardımcılığına Osman Şar, katipliğe ise Ali Osman Baş seçildi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte başlayan kongrede konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sporun önemine değindi. Başkan Söğüt, “Gençlerimize ve spor camiamıza ne katabiliriz, daha yukarılara nasıp taşıyabiliriz bunun gayreti içerisinde olacağız. Amacımız gençlerimizi sporla buluşturmak, onların zamanlarını daha verimli ve etkin kullanmasını sağlamak. Spor ile gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak kalacak. Daha sosyal insan olacak. Belediye olarak da amacımız bu. 15’ten fazla branşta hizmet veren bir kulübüz ve binlerce çocuğumuza spor imkanı tanıyoruz. Bu gerçekten büyük bir zenginlik” dedi.


Kongrede başkanlığa Şener Söğüt seçilirken, yönetim kurulunda Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt, Selami Tanış, Zekeriya Çetin, Yusuf Eryarsoy, Öznur Gökkaya, Ali Karadeniz, Yahya Öztürk, Erol Bektaş, Metin Dan, Abdullah Parlak, Çetin Zerenoğlu, Hakan Çelikkeser, Recep Şen, Recep Durul, Nazmi Akın, Veysel Köksal ve Metin Özkan yer aldı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:23
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