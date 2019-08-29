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Başkan Şeylan muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, mahalle sorunlarını öğrenmek ve muhtarların önerilerini dinlemek için muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:32
Başkan Şeylan muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, mahalle sorunlarını öğrenmek ve muhtarların önerilerini dinlemek için muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.


Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur ve muhtarlar katıldı. Başkan Şeylan toplandı da belediyecilikte bireysel hizmeti değil toplumun yararını düşünmek zorunda olduğunu ve çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirdiğini belirterek; “Bazı durumlarda iş makinalarımız yetersiz geldiği için hizmet konusunda yetersiz kalıyoruz. Sizlere yapamayacağımız, veremeyeceğiniz bir hizmet için söz veremeyiz. Bir hafta bir ay sonra işinizi halledeceğiz dediğimiz zaman sayılı gün çabuk gelir geçer zamanı geldiği zaman verdiğimiz söze karşılık hizmeti yapmış oluruz. Sözünde durmamayı kendime asla yakıştırmam. Ayrıca sizlerden gelen kaldırım işgalleri noktasında ki hususları dikkate aldığımızda, mahallelerimizden gelen minibüsçüler şehir merkezinde araçların park edemeyecekler. Araçlarını ilçe merkezine değil yeni otogara çekecekler. Bu uyarıya uymayanlara kolluk kuvvetleri ile beraber işlem yapmak zorunda kalacağız. Sizler mahallelerimizde bizlerin birer temsilcisisiniz. Bu doğrultuda bizler gibi hareket ederek, istişare yoluyla ilçemiz adına güzel işler yapma gayreti içerisinde olacağız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum“ dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:32
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