Başkan Sevim tebrikleri kabul etti

Lapseki Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında tebrik ziyaretlerini kabul etti.

Köy muhtarları ve siyasileri ziraat odası toplantı salonunda ağırlayan Sevim, tüm çiftçilerin gününü tebrik etti. Bugün her zamankinden daha fazla üretime ihtiyaç duyduklarını ifade eden Sevim, çiftçilere kazançlı ve bol hasatlı bir sezon geçirmelerini diledi.

Çiftçilere hibe tohum verildi

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüzde 75’i hibe desteği olan kuru fasulye tohumlarının dağıtımı yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan 20 köyden alınan talepler doğrultusunda 87 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtımı yapıldığını kaydetti. Şuanda ilçede buğday üretiminin yapıldığına dikkat çeken Kaçan, alternatif olarak kuru fasulye ekiminin yapılacağını sözlerine ekledi.