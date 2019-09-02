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Başkan Şerifoğulları;"Projelerimizde önemli bir mesafe kat ettik"

Elazığ için 11 ana başlıktaki 100 projenin 5 yıl içerisinde tamamlanabilmesi adına yoğun çaba sarf ettiklerinibelirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, hazırladıkları projelerde önemli bir mesafe kat ettiklerini söyledi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:53
Başkan Şerifoğulları;"Projelerimizde önemli bir mesafe kat ettik"

Elazığ için 11 ana başlıktaki 100 projenin 5 yıl içerisinde tamamlanabilmesi adına yoğun çaba sarf ettiklerinibelirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, hazırladıkları projelerde önemli bir mesafe kat ettiklerini söyledi.


Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Alt yapıdan ulaşıma, kentsel dönüşümden çevreye, kültür ve turizmden gençlik spora, istihdam ve kalkınmadan akıllı kent uygulamalarına, sosyal belediyecilikten kurumsal ve şeffaf belediyeciliğe 11 ana başlıkta hazırladığımız 100 projemizle ilgili önemli adımlar atıyoruz. Şehrimizin ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hazırladığımız projelerimizi hayata geçirebilmek için ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Yaşlılarımızdan gençlerimize, kadınlarımızdan çocuklarımıza, engelsiz vatandaşlarımızdan şehrimizin her bir ferdine daha yaşanabilir bir şehir oluşturabilmek için hazırladığımız projelerimizde önemli bir mesafe kat etmiş bulunmaktayız"dedi.



"Alt yapılarını oluşturduk, işe koyulduk"


Birey ve toplumların olduğu gibi şehirlerin de ihtiyaçları olduğu bilinciyle kente değer katacak projeler hazırladıklarını anımsatan Başkan Şerifoğulları, "Büyük ve köklü bir geçmişimiz var. Biz de bu geçmişe en iyi şekilde katkı sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren hızlıca projelerimizin alt yapılarını oluşturduk ve işe koyulduk. Ulaşım projelerimiz kapsamında yol genişletme, güzergah değişikliği ve ulaşım ağı başlıklarındaki projelerimizin bir çoğunu hayata geçirdik. Yine turizm ve kültürel projelerimizde de önemli somut adımlar attık. Vizyon projelerimiz arasında yer alan SGK binası yerine yeni bir meydan ve otopark projesi, Ticaret Doğduğu Sokaklara Geri Dönüyor , Müzeler Şehri Elazığ Projeleri, Nikah Sarayı ve Kına Salonu, STK Platformları Merkezi Projesi gibi önemli konularda önemli bir aşamaya geldik. Ulaşım, Akıllı Kent, İmar ve Kentsel Dönüşüm, Turizm ve Kültür, İstihdam ve Kalkınma, Kurumsal-Şeffaf Belediyecilik, Çevre, Spor-Gençlik ve Kadın, Altyapı ile Sosyal Projelerimizin tamamında ciddi bir mesafe kat etmiş bulunmaktayız. İnşallah süreçler tamamlandıktan sonra yapımına başlanacak projelerimizi kamuoyuna duyuracağız. Köklü bir tarihe sahip şehrimizin güçlü bir geleceği olması için tüm projelerimizi ve daha fazlasını hayata geçirebilmek için gece gündüz demeden çalışacak, vatandaşlarımızın bize olan güvenini Allah’ın izniyle boşa çıkarmayacağız"ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:53
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