Başkan Şerifoğlu: CHP'nin yaptığı şark kurnazlığıdır!

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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, TOKİ konutlarını incelemek için kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte vatandaşlarla buluştu.

Başkan Şerfioğulları ile bir vatandaş arasında samimi bir diyalog gerçekleşti.

Başkan Şerifoğulları, Vatandaşın, duşakabinlerin küçük olduğunu söylemesine karşılık, "Önceki evinde duşakabinin mi vardı?" dedi. Samimi ortamda gerçekleşen diyaloğun çarpıtılıp hedef alınmasından sonra yazılıp-çizilenlere cevap veren Başkan Şerifoğlulları, "Biz hiçbir zaman, hiçbir vatandaşımızı hor ve hakir görmedik, görmeyiz." dedi.

'Kelimenin tam anlamıyla şark kurnazlığıdır'

CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar da Şerifoğlu ile vatandaş arasındaki diyaloğu çarpıtıp, "özür dileme" çağrısı yaptı.

CHP İl Başkanı'nın çağrısına cevap veren Şahin Şerifoğulları, "Bizi yakından tanıyan ve her fırsatta samimiyetimize vurgu yapan, bizim çalışmalarımızı özel ortamlarda takdir eden CHP il kadrosunun kamuoyu önünde bizim samimiyetimizi tartışmaya açması sadece tutarsızlıkla izah edilemez. CHP İl Başkanlığının bu tutumu, kelimenin tam anlamıyla şark kurnazlığıdır." dedi.

"CHP zihniyeti tam olarak işte budur." ifadesini kullanan Şerifoğulları, şöyle devam etti:

CHP İl Başkanlığınca yapılan açıklamada, bir hanım kardeşimizle gayet samimi ve doğal diyaloğumuzdan hareketle bizim üstenci olduğumuzu ve vatandaşımızı hor ve hakir gördüğümüz iddia edilmiştir. Biz hiçbir zaman, hiçbir vatandaşımızı hor ve hakir görmedik, görmeyiz. Kendileri de dahil hiç kimse bunun aksine bir tek örnek gösteremez. CHP İl Başkanlığı vatandaşına tepeden bakan birilerini görmek istiyorsa dönüp CHP'ye baksın.