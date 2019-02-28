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Başkan Selçuk vatandaşlarla buluştu

Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Necati Selçuk, Baharlar Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:46
Başkan Selçuk vatandaşlarla buluştu

Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Necati Selçuk, Baharlar Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.


Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Necati Selçuk, seçim çalışmaları kapsamında Baharlar Mahallesin ziyaret etti. Vatandaşlarla buluşan Başkan Selçuk, sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vererek, "Benden önceki Belediye Başkanım Ömer Karcı tarafından yaptırılan Belediye Sarayının eksiği vardır, yoktur demedim. Buraya girmem demedim. Eksiği varsa reklam olarak kullanmadım, propaganda olarak kullanmadım. 2014’ün kasım ayında sizlere hizmet vermesi için tamamladım. Vatandaşımız kışın çamurdan korunsun, yazın sıcaktan ve tozdan korunsun diye kapalı pazar yeri yaptık. Vatandaşımız esnafımız rahat etsin, rahat rahat alış-veriş yapsın diye yaptık. Şimdi tutturmuşlar bir sevda pazar yerini eski yerine getireceğiz. Bırakın eskiyle uğraşmayı. Sarıgöl’e yeni şeyler söylemek lazım" dedi.


Sarıgöl’de yapılan çalışmaları anlatan Selçuk, "Gençlerimiz için gençlik merkezi yaptırdık. Eğitime destek sağlıyoruz. 35 mahallemizden bin 181 öğrencimizi hizmet vermişiz. Baharlar mahallemizden 11 öğrencimize hizmet vermişiz. Bugün gençlik merkezimizde çeşitli kurslar açtık. Gençlik merkezimizde memleketimize faydalı, vatanınızı seven, ülkemizi seven, Atatürkçü gençler yetişiyor. Biz gelecek nesillere düşünerek adımlar atıyoruz. Yaptığımız hizmetleri vatandaşlarımızı bölmeden, parçalamadan ortak faydaları birleştirdik. Buranın adını verirken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’le birlikte gençlik merkezimizin adını Atatürk Gençlik merkezi verdik. İstiklal caddesi adını verdik. Seçimlerde meydan yapacağız sözü vermiştim. Meydanı yaptım ve bu meydana da Cumhuriyet meydanı adını verdim. Sarıgöl’ün göbeğinde Cumhuriyetimizi yaşatıyoruz. Tırazlar caddesi üzerinde itfaiye önünde Sarıgöl’ün ülke için canını veren 10 şehidimiz vardı. Burada onların anısına şehitler Meydana sembolik anıt yaparak adlarını yazdırdık isimlerini ölümsüzleştirdik. Şehitlerimize sahip çıktık. Ailelerine sahip çıktık. Şehitlerimizin isimlerini yaşattık" dedi.


İlçede trafik sorununa çözüm için önemli noktalara trafik ışıkları koyduklarını belirten Selçuk, "Bu sayede çocuklarımız kırmızı, sarı ve yeşil ışığın anlamlarını biliyor ve sürücülerimiz de kurallara uyuyor. İşte bunlar modern kentin dokusuna uyan hizmetlerdir.Biz unları ilçemizi büyütmek için yaptık.35 mahallemizde ulaşım hizmeti vermeye başladık.Ulaşımda rahatlama sağladık,düğünsalonları yaptık.yapmaya da devam etmekteyiz.35 Mahallemizin 15’inde alt yapı çalışmaları tamamlandı" diye konuştu.


Baharlar mahallesindeki halkla buluşma toplantısına AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca, meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:46
  1. doğa

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