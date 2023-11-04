Başkan Selame Maruf: Gazze'de 1 camiyi daha vurdu! Zorba Siyonist iyice kudurdu

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, "İsrail işgal güçlerinin, Gazze kentinin batısında El-Ketibe bölgesinde yer alan Şeyh Zayid Al Nahyan Camisini bombaladığını" söyledi.

Maruf, bugün vurulan 3 caminin ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 55 caminin tamamen yıkıldığını, 112 caminin ise çeşitli şekillerde hasar aldığını kaydetti.İsrail ordusu, bugün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde, Ali bin Ebi Talib ve El-İsticabe camilerini hedef almıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durumHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 488 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

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Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.