Başkan Sekmen’den Muharrem Ayı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Muharrem ayı, ilahi lütuf ve ihsanın tüm inananların üzerine adeta sağanak gibi yağdığı bir zaman dilimidir” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, başlangıcı bugün olan Muharrem Ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Sekmen mesajında; “Dünya döndükçe Yezid’ler de olacak, Firavunlar da olacak, Ebu Cehil’ler ve Ebu Leheb’ler de olacak. Buna mukabil Allah’ın ikramı, ihsanı, lütfu ve yardımı ise, hiç kuşkusuz inananların ve iman etmiş olanların üzerine olacak. İşte bu ilahi lütuf ve rahmetin tecelli edişini mucizelerle birbiri ardına göstermesi bakımından Muharrem ayı İslam âlemi için çok özel ve bir o kadar da kutsidir. Muharrem ayı kurtulmak demek, feraha ve felaha kavuşmak demek olduğu gibi; bağrımızda yanan ve kıyamete kadar sönmeyecek olan bir matemin de ateşidir. Muharrem ayı bizler için küfre karşı Muhammedi bir duruş, Hüseyni bir ahlak ve Ehl-i Beyt’e olan bağlılığımızdır ” görüşlerine yer verdi.

MUHARREM AYININ ANLAM VE ÖNEMİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, sonsuz kerem ve lütuf sahibi olan Allah’ın, peygamberlerine bulunduğu her ihsanın Muharrem ayına ve özellikle de Aşure Günü’ne denk geldiğini hatırlatarak, bu ayın ne kadar muazzez bir zaman dilimi olduğunu çok daha iyi kavrayabilmek için bu ay içerisinde zuhur eden ilahi hadiselere bakmak gerekir” dedi.

Firavun ve ordusunun sulara Muharrem ayında gömüldüğünü ve Hz. Nuh’un gemisinin Cûdi dağına yine bu ayda demir attığını ifade eden Sekmen, söz konusu ilahi hadiseleri şöyle sıraladı: “Hz. Yunus (a.s.), balığın karnından bu ayda kurtulmuştur. Hz. Âdem’in (a.s.) tevbesi bu ayda kabul edilmiştir. Hz. Yusuf (a.s.)kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan bu ayda çıkartılmıştır. Hz. İsa (a.s.) bu ayda dünyaya gelmiş ve yine bu ayda semâya yükseltilmiştir. Hz. Davud’un (a.s.) tevbesi bu ayda kabul edilmiştir. Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu Hz. İsmail bu ayda doğmuştur. Hz. Yakub’un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf’un hasretinden dolayı kapanan gözleri bu ayda görmeye başlamıştır. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından bu ayda şifaya kavuşmuştur. En önemlisi de, bu ilahi lütufların tamamı, Muharrem ayının Aşure Günü’ne denk gelmiştir. Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah, tüm inananları ve bizleri bu mukaddes ayın ihsan ve bereketinden layıkıyla istifade edenlerden eylesin.”

YÜREĞİMİZDEKİ MATEM ATEŞİ HİÇ SÖNMEDİ

Öte yandan Başkan Sekmen, Muharrem ayının inananların hafızalarında bıraktığı bir başka derin izin ise, Kerbela Olayı olduğuna dikkati çekerek, “Bu ay yüreğimizde yanan ve kıyamete kadar sönmeyecek olan bir matem ateşini de ifade ediyor. Ehl-i Beyt’i bir damla suya muhtaç edenlerin ve yine Allah Resulü’nün ‘Cennetin Kokusu’ diyerek bağrına bastığı mübarek torunu Hz. Hüseyin’in şehit edenlerin lanete uğradığı ay da, yine Muharrem ayıdır. Hakikat şu ki; hak ile batılın mücadelesi dünya döndükçe devam edecek, Yezid’ler, Ebu Cehil ve Ebu Leheb’ler kıyamete kadar var olacaktır. Allah, bu mücadelede inananları muzaffer eylesin, ihsan ve lütuflarına bizleri de nail eylesin. Hicri Yılbaşımız ve Muharrem ayımız mübarek, Aşure Günümüz de bereketli olsun” niyazında bulundu.