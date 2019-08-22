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Başkan Sekmen’den Erzurumspor teşekkürü

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Ruhunda şampiyonluk olan Erzurum, kadirşinas yönünü bir kez daha göstermiştir” dedi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 18:06
Başkan Sekmen’den Erzurumspor teşekkürü

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Ruhunda şampiyonluk olan Erzurum, kadirşinas yönünü bir kez daha göstermiştir” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, B.B. Erzurumspor’a destek olmak için başlatılan bağış kampanyasına yönelik bir değerlendirmede bulundu. Ünlü program yapımcısı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV 8’de canlı olarak yayınlanan programda Erzurumspor’a bağışta bulunmak için birbirleriyle adeta yarışan iş insanlarına teşekkür eden Başkan Sekmen, Erzurum’un, bu seferberliğe imkânları ölçüsünde dâhil olan ve az ya da çok bir şekilde katkı sunan hiç kimseyi unutmayacağını belirtti. Başkan Sekmen, “Erzurumspor’u çıktığı bu onurlu yolculukta yalnız bırakmayan değerli iş insanlarımız, bilinmelidir ki Dadaş’ın gönül sarayında layıkıyla ağırlanacaktır” ifadelerini kullandı.


“ONLARIN YERİ, DADAŞ’IN GÖNÜL SARAYIDIR”


Aynı zamanda B.B. Erzurumspor’un Onursal Başkanı olan Mehmet Sekmen, Acun Ilıcalı’nın Erzurum’un bağrından çıkmış değerli bir isim olduğunun altını çizerek, “Kıymetli hemşehrimiz ve değerli kardeşimiz Acun Ilıcalı, Erzurumspor’umuz için atılan gerçekten de tarihi bir adıma öncülük etti. TV 8’in kapılarını Erzurumspor için açtı, mavi beyaz coşkuyu tüm dünyaya ulaştırdı. Tam 4 saat süren canlı yayın programı ile takımımız için 125 bin 600 forma satışı gerçekleştiren Acun Ilıcalı kardeşimiz, Dadaş’ın istemesi halinde neleri başarabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. O programa katılarak Erzurumspor için bağışta bulunanlar, aslında bir hakikati de tecelli ettirmiş oldular. O hakikat ise, bu şehrin ruhunda sadece şampiyonluğun değil; aynı zamanda vefanın, kadirşinaslığın, dayanışma ve kenetlenmenin de var oluşudur. Kaldı ki, kulübümüze bağışta bulunanların arasında Erzurumlu olmayan iş insanlarımız da vardı ve bu büyük coşkuyu bizimle birlikte onlar da paylaştılar. Her birine yürek dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Bilinsin ki; geceye renk ve anlam katan her bir bağışçı kardeşimizin yeri bundan böyle Dadaş’ın gönül sarayıdır” diye konuştu.


ACUN ILICALI’YA ÖZEL TEŞEKKÜR


Erzurumspor için tertip edilen bu özel organizasyondan dolayı Acun Medya Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı’ya da teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Ne mutlu bizlere ki, memleketi için çırpınan kıymetli bir hemşehrimiz var. Bu bağlamda Acun Ilıcalı kardeşimizin ortaya koyduğu bu özel gayreti hiçbir zaman unutmayacağız. Kendisine şahsım ve Erzurum adına en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Takımıyla ve taraftarıyla kocaman bir aile olan Erzurumspor için başlattığımız seferberliğe katkı sunan istisnasız herkes, bizim için kıymetlidir, değerlidir. Bu dayanışma halini inşallah sürdürecek ve takımımızın da ortaya koyacağı mükemmel performansla sezon sonunda ait olduğumuz yere, yani Süper Lig’e yeniden döneceğiz. Çünkü biz Erzurum’uz, Erzurumspor’uz ve bize de en çok efsane yazmak yakışır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 18:06
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