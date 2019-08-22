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Başkan Sekmen; “İşbirliği önemli”

Erzurum büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aras EDAŞ’ı ziyaret etti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:37
Başkan Sekmen; “İşbirliği önemli”

Erzurum büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aras EDAŞ’ı ziyaret etti. Genel Müdür Fikret Akbaş’tan kurumun teknik altyapısı hakkında bilgi alan Sekmen,ortak hareket etme ve işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, beraberinde Genel Sekreter Zafer Aynalı ve daire başkanları ile birlikte Aras Elektriği ziyaret etti. Başkan Sekmen’i makamında ağırlayan Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş,müşteri hizmetlerine yönelik yapılan çalışmaları anlattı.


İş birliği ve ortak hareket etme yönünde kurumlar arası ilişkilerin üst seviyede olması gerektiğini ifade eden Başkan Sekmen, “Her iki kurumun da ortak paydası vatandaşa hizmet. Bizler bu koltuklarda vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için varız. Belediye olarak bu kapsamda birçok projemizi hayatiyete geçirdik. Sayın Genel Müdür Fikret Akbaş ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Ziyaretimizde yeni açılan cadde ve bulvarların aydınlatılması ile bizden talep edilen yeni trafo yerleri gibi konulara değindik. Kısa adı ÇBS olan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve sayaç okuma konularında ortak çalışma kararı aldık. Ayrıca belediyemizin oluşturduğu Metan Gazından Elektrik Elejisi Üretim Merkezi projesi ile güneş enerji santrallerinden oluşturulan elektrik enerjisinin değerlendirilmesi konularına değindik. Şehrimizde enerji yatırımları ile alakalı çalışmalarımız ve projelerimiz artarak devam edecek. Misafirperverliklerinde ötürü Sayın Fikret Akbaş’a teşekkür ediyorum” dedi.


Aras EDAŞ’ın teknik altyapısını da gezerek yetkililerden bilgi alan Başkan Sekmen, kurumlar ile ortak ve müşterek çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.


Sohbet havasında yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Aras EDAŞ’ın teknik birimleri gezildi. Aras EDAŞ Genel müdürü Fikret Akbaş, “Başkana nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kendilerinin de ifade ettikleri gibi amacımız vatandaşımıza kaliteli hizmet vermek. Bu doğrultuda yatırımlarımızı her yıl yeniliyoruz. Şirketimizin Lojistik Destek Birimini, SCADA Merkezini ve Malzeme Yönetimi Birimini gezen Başkan Sekmen’i çalışmalarımız hakkında bilgilendirdik. Arıza Yönetimi, Araç Takip Yönetimi ve Müşteri Hizmetleri Yönetimi hakkında yaptığımız yatırımları anlattık” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:37
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