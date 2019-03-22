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Başkan Sekmen: “Erzurum’un yarınlarını hep birlikte inşa edeceğiz”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim temasları kapsamında bir araya geldiği Yukarı Mumcu esnafıyla Erzurum’un yarınlarını konuştu.

22 Mart 2019 Cuma 18:38
Başkan Sekmen: “Erzurum’un yarınlarını hep birlikte inşa edeceğiz”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim temasları kapsamında bir araya geldiği Yukarı Mumcu esnafıyla Erzurum’un yarınlarını konuştu. Başkan Sekmen, Yukarı Mumcu esnafı ile bir araya geldi. Sekmen, “Erzurum’un geçmişi çok eskilere dayanan semtlerinden olan Mumcu’yu şehrimizin incisi haline getireceğiz” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in seçim çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mumcu’nun, Erzurum’un tarihi geçmişi çok eskilere dayanan semtlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Başkan Sekmen, “Erzurum’da Mumcu’nun çok özel bir yeri ve tarifi vardır. Mumcu bu kadim şehrin yerel dokusudur, örtüsüdür, ziynetidir. Erzurum’un dört bir yani gibi, Mumcu için de nitelikli yatırım projelerimiz var” diye konuştu.


ERZURUM MUMCU İLE VİTRİNE ÇIKACAK


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Mumcu’daki dönüşüm ve değişim çalışmalarına görev süresi dahilinde zaten start vermiş olduklarını hatırlatarak, “Mumcu’da hali hazırda devam eden projelerimiz var. Bunlara ilaveten Mumcu’muzun aynı zamanda şehir merkezini de teşkil ediyor olması sebebiyle çok özel bir yaklaşımımız olacak. Erzurum Mumcu ile son derece estetik bir yüze kavuşacak, Erzurum Mumcu ile nefes alacak, Mumcu ile soluklanacak, Mumcu ile vitrine çıkacak” şeklinde konuştu. Şehir merkezindeki yenilenmenin ister istemez bir değer artışı ve cazibeyi beraberinde getireceğinin altını çizen Başkan Sekmen, “Şehir merkezi cazibe kazandıkça, doğal olarak ticaret hacmi de büyüyecek. Bu süreçten ilk etapta ve doğrudan olumlu yönde etkilenecek olanlar ise, kuşkusuz esnafımız olacak” şeklinde konuştu.


BAŞKAN SEKMEN MUMCU ESNAFINA SESLENDİ


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, görüş, talep ve beklentilerini dikkatle dinlediği Mumcu esnafına şunları söyledi: “Sizleri de dinleyerek gördük ki; aslında bizimle aynı paydada buluşuyorsunuz. Çünkü bizden istedikleriniz ve beklentileriniz, Mumcu’nun yeni bir çehre kazanması ve eski canlı günlerine geri dönmesi yönünde. Bizim hedefimiz de bu zaten. Mumcu’yu, Erzurum şehir merkezinde sekteye uğramadan atan bir kalp haline getirmek. O halde bu hedefe doğru birlikte yürüyeceğiz. Bugüne kadar AK Parti’mizden ve bizlerden desteğinizi esirgemediniz. Biz de bu desteğin karşılığında kadim şehir Erzurum için gecemizi gündüzümüze kattık. İstiyoruz ki; bu hizmet seferberliğini güçlendirerek devam ettirelim. Bunun için de yine sizlerden alacağımız güce ihtiyacımız var. Desteklerinizle ve sizlerin bize olan güveninizden alacağımız güçle Erzurum’un yarınlarını birlikte inşa edelim diyoruz. Erzurum kazansın, Mumcu kazansın istiyoruz. Gürcükapı, Tebrizkapı ve Kongre Caddesi kazansın istiyoruz. Erzincankapı, Gez Mahallesi, Gülahmet ve Mahallebaşı kazansın diyoruz. Kısacası tüm semtleri, ilçeleri, köy ve mahalleleriyle kazanan bu mübarek belde olsun istiyoruz.”

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 18:38
  1. doğa

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