Başkan şefkati! Taş atana gül attı, 3 bin kişiyi affetti

Türkiye’de dikta rejimi kurulduğunu iddia edenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsiyetine ve ailesine ağza alınmayacak küfürler savuranlar, çatal dilleriyle itibarsızlaştırma operasyonları yürütenler, Erdoğan’dan hep dostluk gördü. Kendi suratını, çirkin bir kareografi haline getirerek, ‘Tayyipler Alemi’ spotuyla pankart açan öğrencileri, şahsına ‘sahtekar’ eşi Emine Erdoğan’a ise ‘gikkirik’ diyen oyuncu Selin Şekerci'yi, büyük bir insanlık örneği göstererek affetti. 15 Temmuz sonrası, şahsına yapılmış hakaretler sonucu açılan davaların tamamını affeden Erdoğan, bu hareketiyle de dünya siyasi tarihine geçti. Sanatçı kişiliğinden ziyade marjinal siyasi çıkışlarıyla tanınan ve AK Parti’ye karşı takındığı amansız tutumla bilinen Fazıl Say’ın konserine de giden Erdoğan, kuşatıcı kişiliğini de gözler önüne sermiş oldu.

Kuşatıcı ve birleştirici

Türkiye’nin kutuplaştırıldığını iddia ederek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ‘diktatör’ iftirasında bulunanlar, hızını alamayarak şahsiyetine ve ailesine bile en galiz küfürlerle saldıranlar, kendi çirkin fiillerinin tam aksi bir davranışla karşılaşıyor. Girdiği her seçimden oylarını artırarak çıkmış ve milletin yarısından fazlasının iradesini temsil eden Başkan Erdoğan’ın ‘Müslüman’ kimliği ve ‘vatansever’ şahsiyetini hazmedemeyenler, iğrenç ithamlarına rağmen hiçbir hukuki yaptırımla karşılaşmadı. Mevlana felsefesini kendisine şiar edinen Başkan Erdoğan, kendisine karşı olanları bile kucaklamak için olağanüstü bir gayret gösterdi. Geçtiğimiz yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet töreni esnasında bir grup öğrenci tarafından açılan ‘Tayyipler Alemi’ isimli pankart kamuoyunda infiale neden olmuştu. Pankart sonrası haklarında ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ kamu davası açılan öğrenciler Erdoğan tarafından affedildi. Öğrencileri külliyede de ağırlayan Erdoğan, sohbet ederek telefon hediye etti.

Binlerce dâvâyı çekti

Mesleğinden ziyade sansasyonel eylemleriyle gündemden düşmeyen oyuncu Selin Şekerci de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik ağır hakaretlerde bulunmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Bunların hepsi, bu yalanlar, bu sahtekarlıklar. Ve gidişleri yıllar sonra film olacak. Ve ben Emine Erdoğan’ı oynamaya talibim. Gikkirik, gikkirik” sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Şekerci de bizzat Erdoğan ailesi tarafından affedildi. FETÖ tarafından girişilen 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası toplumsal mutabakat adına önemli bir adım atan Erdoğan, çoğu şahsına hakaret olan 3 bine yakın davayı affetti. Erdoğan bu hareketiyle dünya siyasi tarihinde ender görülen bir alicenaplık örneğine de imza atmış oldu.

Geçmişe sünger çekmesini bildi

AK Parti ve Erdoğan karşıtlığını her fırsatta açıklayan ve sert bir üslup kullanmaktan çekinmeyen Fazıl Say’a karşı da ilk adım Erdoğan’dan geldi. Geçtiğimiz sene annesini kaybeden Say’ı arayan Erdoğan başsağlığı dilemişti. Akabindeki süreçte, Say’ın Ankara’da verdiği konser de katılan Erdoğan, sanata ve sanatçıya verdiği önemi de gözler önüne sermiş oldu.