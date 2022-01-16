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Gündem Başkan seçeceklerdi... Taksiciler birbirine girdi
Gündem

Başkan seçeceklerdi... Taksiciler birbirine girdi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı seçimlerinde taksiciler birbirine girdi. Arbede sırasında 10 yaşlarında bir çocuk fenalaşarak yere yığıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 15:27:00 -
Başkan seçeceklerdi... Taksiciler birbirine girdi

İstanbul Taksiciler Esnafı Odası (İETO), yeni başkanını seçmek için Haliç Kongre Merkezi’nde olağan genel kurul düzenliyor. Genel kurula çok sayıda taksici esnafı sabahın erken saatlerinden itibaren kongre merkezine gelmeye başladı.

Genel kurulun başlaması beklenirken taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Tartışmanın sebebi bilinmezken, tarafların İTEO'nun mevcut başkanı Eyüp Aksu ile eski başkanı ve başkan adayı Yahya Uğur’un destekçileri arasında yaşandığı öğrenildi.

Sözcü'den Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, Kongre Merkezi’nin giriş alanında birbirine giren tarafları kolluk kuvvetleri ayırdı. Arbedenin ortasında kalan 10 yaşlarında bir çocuk ise fenalaşarak baygınlık geçirdi. Küçük çocuk, taraflar tarafından taşınarak güvenli alana götürüldü.

Mevcut başkan Eyüp Aksu, kendi dönemindeki icraatlarının raporunu okumaya başladığı sırada rakip adayların salonda bulunan taraftarlarından itiraz sesleri yükseldi.

Eyüp Aksu'nun taraftarları rakip adayların taraftarlarına karşılık verince, karşılıklı tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı Tartışma sonucu kavgaya karışan taraflar güçlükle sakinleştirildi.

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